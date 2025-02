Hacker filorussi attaccano siti della PA locale per il nono giorno consecutivo

ROMA - Per il nono giorno consecutivo, il collettivo hacker filorusso NoName057(16) ha sferrato attacchi informatici contro siti italiani, concentrandosi oggi su quelli della Pubblica Amministrazione locale. Tra i portali attualmente inaccessibili si segnalano quelli delle Province di Trapani, Ragusa, Caltanissetta ed Enna, oltre ai siti del Comune di Catania e della Regione Puglia.L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) è intervenuta prontamente, allertando gli enti coinvolti e le autorità competenti, fornendo al contempo linee guida per mitigare l'impatto degli attacchi.Questa serie di attacchi, iniziata oltre una settimana fa, ha visto NoName057(16) prendere di mira diverse istituzioni italiane, tra cui ministeri, enti locali, banche e infrastrutture critiche. Nonostante i disagi causati, grazie all'intervento tempestivo dell'ACN e all'adozione di misure di sicurezza adeguate, l'impatto operativo è stato finora contenuto.L'ACN continua a monitorare attentamente la situazione, collaborando con le autorità locali e nazionali per rafforzare la resilienza cibernetica del Paese e prevenire ulteriori intrusioni.