Fai da te, ecco la classifica dei lavori più gettonati

ROMA - Lavandini intasati, tapparelle bloccate e box doccia da montare: gli italiani non si arrendono davanti ai piccoli disastri e alle attività domestiche fai da te. Prima di contattare una figura professionale preferiscono infatti affidarsi a Google e alle proprie capacità di cavarsela da soli. Questo è quanto emerso dal recente studio realizzato da Pannelliplastica.it, che ha analizzato le ricerche più comuni degli italiani, stilando un classifica delle soluzioni più cercate. Vediamo insieme i risultati. - Lavandini intasati, tapparelle bloccate e box doccia da montare: gli italiani non si arrendono davanti ai piccoli disastri e alle attività domestiche fai da te. Prima di contattare una figura professionale preferiscono infatti affidarsi a Google e alle proprie capacità di cavarsela da soli. Questo è quanto emerso dal recente studio realizzato da Pannelliplastica.it, che ha analizzato le ricerche più comuni degli italiani, stilando un classifica delle soluzioni più cercate. Vediamo insieme i risultati.





La classifica delle ricerche "Come riparare, aggiustare…" in Italia





Quante volte hai digitato su Google “Come sturare il lavandino?” Se la risposta è "più di una", sappi che non sei il solo. Questa infatti è la ricerca fai-da-te più popolare in Italia, con ben 4400 ricerche mensili.

Tra gli altri problemi casalinghi più cercati troviamo:

- Come sturare il wc (2900 ricerche)

- Come cambiare la corda di una tapparella (1000 ricerche)

- Come stuccare una parete (880 ricerche)

- Come riparare una tapparella (590 ricerche)

Un dato curioso? Gli italiani sembrano avere un’inaspettata passione per lo stucco. Oltre a pareti e cartongesso, si cimentano anche con legno e piastrelle, dimostrando una certa manualità.





Lavandino intasato? Un incubo nazionale…





Se c’è un problema che sembra unire gli italiani, oggi è sicuramente il lavandino intasato di bagno e cucina. Infatti la ricerca "Come sturare il lavandino della cucina" presenta ben 2400 ricerche mensili.

Alcuni cercano un approccio più naturale e soluzioni alternative. Tra queste troviamo ricerche relative a come sturare il lavandino della cucina e del bagno in modo naturale o con bicarbonato. A quanto pare, bicarbonato, aceto e un pizzico di speranza sono gli strumenti preferiti dagli italiani per risolvere il problema.





Montaggi domestici: gli italiani non si tirano indietro





Oltre alle riparazioni, gli italiani si cimentano anche nel montaggio. Tra le ricerche più frequenti troviamo:

- Come montare un condizionatore (720 ricerche)

- Come montare un box doccia (390 ricerche)

- Come montare una porta interna (390 ricerche)

Un altro trend riguarda poi le porte. Che siano scorrevoli, a soffietto o blindate, gli italiani non hanno paura di affrontare alcuna sfida che le riguardi.

Insomma, sembrebbe che gli italiani non abbiano paura di mettersi alla prova.

Il bricolage è più vivo che mai in Italia come evidenziato dallo studio di Pannelliplastica.it. Questi dati mostrano una chiara tendenza verso il fai-da-te, dove praticità ed economicità prevalgono, spingendo sempre più italiani a cercare soluzioni autonomamente.





La metodologia dello studio





Con l'obiettivo di identificare le ricerche più rilevanti nel settore delle riparazioni domestiche, Pannelliplastica.it ha condotto uno studio sulle tendenze di ricerca. Per realizzare questo studio è stato utilizzato lo strumento Semrush, determinando così le parole chiave con il maggior volume di ricerca che contenessero la frase "Come aggiustare, riparare, stuccare, sturare, montare…?". In secondo luogo, è stata effettuata la stessa analisi per le variazioni della frase "sturare il lavandino".