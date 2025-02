Caso Almasri, denuncia contro Meloni, Nordio e Piantedosi. Il Pd chiede un'informativa urgente

ROMA – Nuovi sviluppi sul caso Almasri. Lam Magok Biel Ruei, vittima e testimone delle torture attribuite al generale libico Osama Almasri, ha presentato una denuncia alla Procura di Roma per "favoreggiamento" nei confronti della premier Giorgia Meloni, del ministro della Giustizia Carlo Nordio e del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Secondo Ruei, i tre esponenti del governo avrebbero "sottratto il torturatore libico alla giustizia".

Sul fronte politico, il Partito Democratico insiste per un'informativa immediata sul caso. La capogruppo dem alla Camera, Chiara Braga, ha dichiarato in apertura della seduta d’Aula: "A fronte della diserzione di due ministri della Repubblica, sono stati sospesi i lavori di quest’Aula. Domani è convocata una conferenza dei capigruppo e anticipiamo che non siamo disponibili a riprendere i lavori se non ci sarà una risposta adeguata. Di questo tema si deve parlare qui, in Parlamento".

Nel frattempo, la Camera ha avviato la discussione generale sul Decreto Cultura, ma il Movimento 5 Stelle ha deciso di iscrivere in massa i suoi deputati a parlare. L'obiettivo è chiaro: mantenere alta l’attenzione sul caso Almasri. Ogni deputato del M5S (36 in totale) dovrebbe affrontare la questione nel proprio intervento, accanto ai temi culturali previsti dal dibattito.