Trump sospende i dazi su Messico e Canada per un mese: “Si tratta per un accordo più lungo”

WASHINGTON – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, continua la sua battaglia sui dazi ma apre al dialogo con Canada e Messico. La presidente messicana Claudia Sheinenbaum ha annunciato che il tycoon ha accettato di sospendere per un mese i dazi imposti alle importazioni messicane. In cambio, il Messico dispiegherà 10.000 soldati al confine per arginare il traffico di droga e il flusso migratorio.

Trump ha confermato l’intesa, sottolineando che nelle prossime settimane ci saranno colloqui per raggiungere un accordo più stabile e duraturo. Il presidente ha anche rivelato su Truth Social di aver discusso della questione con il primo ministro canadese Justin Trudeau, con il quale si sentirà nuovamente in serata. Questo potrebbe essere un segnale di ulteriori negoziati in corso.

“Il Canada non permette nemmeno alle banche statunitensi di operare nel Paese. È anche una guerra alla droga: centinaia di migliaia di persone sono morte negli Stati Uniti a causa del traffico di droga dai confini con Messico e Canada”, ha scritto Trump.

In un altro post, ha attaccato duramente il Wall Street Journal e gli hedge fund, accusandoli di essere contrari ai dazi perché “controllati dalla Cina o da altre compagnie straniere”.

Infine, Trump ha lanciato un avvertimento: “Presto annuncerò nuovi dazi contro l’Unione Europea”, segnale che la sua politica protezionistica non si fermerà al Nord America.