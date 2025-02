Carnevale di Tursi 2025: al via l'evento imperdibile nel Materano

TURSI – L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con le Associazioni Culturali e Sportive Liberi Cittadini e Virtus Ingegneria, è lieta di annunciare l'edizione 2025 del Carnevale di Tursi, che si terrà domenica 2 marzo. Questo evento atteso da tutti i cittadini e visitatori, promette di essere una celebrazione indimenticabile di colori, musica e creatività. Si concluderà martedì 4 Marzo con la rappresentazione della commedia "A Retenne" di Mino Ligorio e Antonio Rondinelli e l'esibizione de I Musicisti del Cuore.Il Carnevale di Tursi si aprirà con un entusiasmante concorso aperto a carri allegorici, gruppi mascherati e alla migliore maschera individuale. I partecipanti avranno l'opportunità di vincere premi per il primo e il secondo posto. Tutti coloro che desiderano partecipare al concorso possono iscriversi contattando il numero 379.1207149 dell'Ing. Pasquale D'Affuso.La serata sarà animata dal DJ set di Nearco e dalla collaborazione di Radio R102 Zurigo, con la partecipazione speciale di Serena K., Vocal Performer per Randy Norton noto produttore di musica dance.Invitiamo tutti a partecipare a questo evento ricco di gioia e allegria, dove si potranno ammirare i meravigliosi carri, divertirsi e godere di un’atmosfera festosa in compagnia di amici e familiari.Non perdere l'occasione di vivere un Carnevale unico a Tursi! Ti aspettiamo numerosi per festeggiare insieme!Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a seguire i nostri canali ufficiali.