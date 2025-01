Moda e glamour: parte il 'Pic Mag Show', ospiti Nozzolino e Romina Falconi

MILANO - Il 18 gennaio prossimo debutta su Canale Italia 71 il Pic Mag Show, il nuovo format televisivo dedicato al mondo delle Miss, del glamour, della moda e della bellezza. L'appuntamento imperdibile è fissato per le ore 21:00, quando il pubblico potrà immergersi in un'esperienza unica tra spettacolo e lusso. - Il 18 gennaio prossimo debutta su Canale Italia 71 il Pic Mag Show, il nuovo format televisivo dedicato al mondo delle Miss, del glamour, della moda e della bellezza. L'appuntamento imperdibile è fissato per le ore 21:00, quando il pubblico potrà immergersi in un'esperienza unica tra spettacolo e lusso.





Tra i protagonisti della prima puntata ci saranno Laetizia Layser, figura iconica e rappresentativa di eleganza e determinazione, Melissa Bianchini, seconda vincitrice di Drag Race Italia, pronta a condividere il suo viaggio straordinario, e Romina Falconi, la cantante amata per la sua voce unica e il suo stile inconfondibile.





Ad aggiungere un tocco di allegria e versatilità, ci penserà Nozzolino, mentre Sibelly Garcia porterà la sua esperienza e il suo charme inconfondibile.





Ma non finisce qui: tantissimi altri ospiti del mondo fashion, glamour, bellezza e spettacolo arricchiranno la serata con interventi, storie ed esibizioni indimenticabili.





Uno show unico, tra tendenze, glamour e moda





Il Pic Mag Show è molto più di un semplice talk show: è una celebrazione del fascino e dell'eleganza, uno spazio dove le storie di successo si intrecciano con le ultime tendenze, e dove i protagonisti del mondo dello spettacolo, della moda e del glamour si raccontano senza filtri. La prima puntata vuole essere perciò un evento straordinario, con un cast di ospiti d'eccezione che promette di catturare l'attenzione di tutti.

Uno show unico, che mira a diventare il punto di riferimento per tutti gli appassionati di moda, lusso e lifestyle, non solo in TV ma anche online, con una rivista dedicata, pronta ad offrire contenuti esclusivi, approfondimenti e reportage dietro le quinte.





Perché guardare il Pic Mag Show?





Perché ogni puntata sarà un viaggio tra il sogno e la realtà, una finestra privilegiata su un mondo fatto di passione, talento e stile. Un'opportunità unica per scoprire i protagonisti che rendono il glamour e la bellezza un'arte. Un’ imperdibile occasione per entrare nel cuore dello stile e dello spettacolo.

L’appuntamento da non perdere è per il 18 gennaio 2025 alle ore 21:00 su Canale Italia 71, per una serata all'insegna del glamour, delle emozioni e delle sorprese.