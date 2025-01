Gaza: Hamas, 'Abbiamo mandato la lista degli ostaggi'. Conferma di Israele

Shutterstock

E' previsto per oggi l'accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Secondo un alto funzionario di Hamas il gruppo ha inviato a Israele l'elenco richiesto degli ostaggi che saranno rilasciati oggi, secondo quanto riportano i media palestinesi, citati dal Times of Israel. Un funzionario israeliano ha confermato alla rete pubblica Kan che Hamas ha fornito l'elenco ai mediatori.L'entrata in vigore di un accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas, inizialmente prevista per oggi alle 8:30 ora locale (le 7:30 in Italia), ha subito un ritardo poiché Hamas non aveva ancora presentato l'elenco degli ostaggi da rilasciare durante la giornata, come richiesto da Israele.Proseguono intanto senza sosta gli attacchi israeliani nel nord della Striscia di Gaza. Il bilancio dei morti di questa mattina è salito a otto, mentre i feriti sono oltre 25: lo ha annunciato la Protezione civile di Gaza, espressione di Hamas.