Franco Angeli a Foggia, la potenza dell’arte contro la violenza della guerra

Le opere del grande artista romano in mostra dal 16 gennaio al 28 febbraio alla Contemporanea Galleria d’Arte di Giuseppe Benvenuto.





FOGGIA - Arrivano a Foggia le opere di Franco Angeli, uno dei massimi rappresentanti dell’arte contemporanea italiana, protagonista assoluto della Scuola di Piazza del Popolo. Il pittore romano, autodidatta, ha segnato un’epoca con il suo potente linguaggio visivo, diventando un simbolo della critica alla violenza, alla guerra e alle prevaricazioni delle masse. Sarà la Contemporanea Galleria d’Arte di Giuseppe Benvenuto a ospitare un’imperdibile selezione di 20 opere dell’artista, realizzate tra gli anni ’60 e ’80.





Le opere di Angeli, che includono iconografie forti come svastiche, croci, aquile imperiali e falci, sono un richiamo drammatico alla condizione umana e alle atrocità storiche, ma anche un monito contro ogni forma di oppressione. Come lui stesso scriveva, molte delle sue opere nascono dal contatto quotidiano con la strada. "Vidi i Ruderi, le Lapidi, simboli antichi e moderni come l’Aquila, la Svastica, la Falce e Martello, obelischi, statue, Lupe Romane sprigionare l’energia sufficiente per affrontare l’avventura pittorica".





Tra le opere esposte, spiccano alcuni lavori degli anni Ottanta, tra cui la serie degli aeroplani, che trattano temi legati alla guerra e all’infanzia rubata. Altre opere, come quelle delle marionette, offrono invece un autoritratto ironico e riflessivo dell’artista, che sembra preludere alla fase finale della sua vita.





"La città di Foggia -commenta Giuseppe Benvenuto, direttore della Contemporanea Galleria d’Arte – è da sempre sensibile all’arte e alla cultura. Per questo ho scelto di portare qui un grande artista italiano, la cui arte affronta temi universali e attuali che parlano direttamente alla nostra coscienza collettiva. Sono certo che anche questa volta la città risponderà con grande interesse e curiosità".





All’inaugurazione della mostra, in programma giovedì 16 gennaio alle 18.00 presso la Contemporanea Galleria d’Arte (Viale Michelangelo, 65), parteciperà anche Graziamaria Starace, Assessore alla Cultura del Comune di Vieste.





L’esposizione sarà visitabile tutti i giorni, festivi inclusi, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00, fino al 28 febbraio.





Contemporanea Galleria d’Arte.