Distretto 'Commerci nelle Terre di Callalta', un logo che parla di territorio e tipicità sanbiagesi

Il concorso di idee indetto dall’Amministrazione comunale di San Biagio di Callalta è stato vinto da Alice Salvador, archeologa e disegnatrice trevigiana, che collabora da anni con Istituzioni internazionali.





SAN BIAGIO (TV) - Dopo l’approvazione a ottobre 2024 da parte della Regione Veneto del progetto per la costituzione di un Distretto del Commercio a San Biagio di Callalta, il primo passo dell’Amministrazione comunale è stato il lancio di un concorso di idee per la definizione di un marchio distintivo del Distretto. Quasi 20 i lavori che sono stati analizzati dalla giuria incaricata dal Comune.





La vincitrice del bando è risultata Alice Salvador, classe 1986, trevigiana, di professione archeologa e disegnatrice, che da anni collabora con Istituzioni internazionali, come ad esempio il British Museum di Londra e il Museo Egizio di Torino.





C’era anche lei, la vincitrice del concorso, giovedì mattina 23 gennaio in municipio a San Biagio alla conferenza stampa in cui l’Amministrazione comunale, il manager del Distretto Federico Marzari, insieme al partner di progetto Ascom Confcommercio Treviso, hanno ufficializzato l’esito del concorso. Erano presenti inoltre i referenti delle associazioni di categoria e di alcune associazioni locali che hanno sostenuto il progetto del Distretto del Commercio fin da principio.





Il logo scelto per il Distretto "Commerci nelle Terre di Callalta" è colorato, con tinte che richiamano la terra e i suoi prodotti (rosso mattone, marrone bruciato, giallo, verde, arancio), con quadrilateri stilizzati che richiamano i centri abitati del comune e una linea che rappresenta la strada, la statale Postumia, come vettore centrale di connessione fra le parti.





"L’estremità destra della via di comunicazione è resa a mo’ di freccia, che tende verso l’alto – ha spiegato l’ideatrice – ad enfatizzare il commercio e la sua prospettiva di crescita e sviluppo anche al di fuori del territorio prettamente sanbiagese, ecco perché i suoi capi tendono verso l’esterno".





"Quando abbiamo voluto investire in questo progetto per San Biagio – spiegano la prima cittadina Valentina Pillon con il vicesindaco nonché assessore allo Sviluppo economico Sergio De Marco – l’abbiamo pensato come un’opportunità non solo per il commercio al dettaglio in senso stretto, le piccole attività e i negozi di prossimità, ma anche come chance per il tessuto economico locale complessivamente considerato. Con il Distretto del Commercio, infatti, la piazza diventa fattore di innovazione e integrazione del territorio, dove c’è un dialogo continuo e costruttivo fra cittadini, imprese e Pubblica amministrazione. Oggi più che mai diventa fondamentale aggregare piccole e medie imprese in progetti che mirano ad aumentare attrattività e competitività degli esercizi commerciali, valorizzando e promuovendo i prodotti e i servizi locali, le specificità enogastronomiche e le storie dei nostri territori. Riteniamo che questa nostra idea sia passata, poiché il progetto di San Biagio ha ottenuto un ottimo punteggio, il più alto di quelli assegnati dalla Regione Veneto".





"Le alleanze locali e in particolare i partenariati pubblico-privati che si esprimono attraverso le varie forme di distrettualità – afferma il presidente di Confcommercio Treviso, Federico Capraro - facilitano e promuovono una nuova visione della città e dei nostri centri urbani, sostenendo politiche territoriali per migliorare la vivibilità complessiva e favorire lo sviluppo delle economie locali. Siamo convinti – continua il presidente – che le collaborazioni in essere nei tanti comuni della nostra provincia siano l’esempio di governance su cui continuare a credere e a lavorare per la tenuta del nostro tessuto imprenditoriale, come stiamo facendo con ottima collaborazione e soddisfazione con l’Amministrazione comunale di San Biagio di Callalta, che ringraziamo per la partnership".





Federico Marzari, manager esperto di Ascom Confcommercio Treviso, al quale è stato affidato il compito di seguire il percorso del neo Distretto del Commercio di San Biagio, si è detto soddisfatto del logo selezionato tramite concorso, "esso diventerà il “sigillo di garanzia" per tutte le attività commerciali e artigianali del Distretto di San Biagio, certificando la qualità e il livello di servizio delle imprese nei confronti della clientela. Il passo successivo del progetto del Distretto sarà l’organizzazione insieme ad Ascom Confcommercio di due corsi di formazione per i commercianti e per chi in generale ha una bottega aperta al pubblico, come i parrucchieri, che fanno parte del comparto artigiano. Saranno corsi gratuiti per i partecipati, interamente finanziati dal Comune. Il primo verterà sull’importanza di "fare rete", poiché il network e le relazioni sono essenziali, oggi più che mai; la seconda proposta verterà invece sull’"immagine del punto vendita".