California in fiamme: il bilancio sale a 16 morti, 13 dispersi e oltre 150 miliardi di danni

LOS ANGELES - Le autorità californiane hanno aggiornato a 16 il numero delle vittime causate dai devastanti incendi che stanno flagellando Los Angeles e le aree circostanti. Tra queste, cinque sono state ritrovate nella zona di Palisades e undici in quella di Eaton. Lo sceriffo della contea di Los Angeles, Robert Luna, ha inoltre segnalato la presenza di 13 dispersi, precisando che non è ancora chiaro se alcuni di essi si trovino tra i deceduti già identificati.

Le fiamme, divampate martedì scorso, hanno già distrutto oltre 15.000 ettari di terreno, danneggiato almeno 12.000 edifici e costretto più di 153.000 persone a lasciare le proprie case. Il vento di Santa Ana, che sembrava essersi placato, ha ripreso a soffiare con raffiche che raggiungono gli 80 km/h nelle contee di Los Angeles e Ventura, aggravando ulteriormente la situazione. Un nuovo fronte di venti ancora più violenti è previsto tra lunedì e mercoledì, destando forte preoccupazione tra le autorità locali.

Oltre ai danni materiali, stimati già in 150 miliardi di dollari, cresce il malcontento tra i residenti per la gestione dell’emergenza. La rabbia esplode soprattutto nelle aree più colpite, dove si registrano carenze idriche e difficoltà nell’organizzazione dei soccorsi. In risposta alle critiche, il governatore Gavin Newsom ha avviato un’indagine per far luce sui problemi infrastrutturali e ha invitato il presidente Trump a collaborare, dopo che quest’ultimo lo ha accusato di cattiva gestione della crisi.

La solidarietà dei divi e gli aiuti internazionali

Mentre le fiamme continuano a devastare il territorio, le star di Hollywood si mobilitano per offrire supporto alle vittime. Sharon Stone e Halle Berry hanno donato vestiti, mentre Angelina Jolie ha aperto le porte della sua casa per ospitare amici rimasti senza un tetto. Intanto, il Messico e il Canada hanno inviato aiuti e risorse per contribuire alle operazioni di soccorso.

Con il peggioramento delle condizioni atmosferiche previsto nei prossimi giorni, la California si prepara ad affrontare ulteriori sfide, in una crisi che ha già lasciato una traccia indelebile nella vita di migliaia di persone.