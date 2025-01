Arezzo, Stefano Rossi eletto nel consiglio direttivo dell’A.Re.T. - Asp

AREZZO - L’esperienza della Casa di Riposo "Fossombroni" sarà nuovamente posta al servizio dell’A.Re.T. - Asp, l’Associazione Regionale Toscana delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona. Il nuovo anno dell’ente è stato aperto da una partecipata assemblea con i soci di tutta la regione che ha trovato il proprio cuore nel rinnovo del consiglio direttivo per il quadriennio 2025-2029 dove, tra i nuovi eletti, è rientrato anche l’aretino Stefano Rossi. Il direttore della casa di riposo cittadina avrà dunque la responsabilità di rappresentare istanze, problematiche e bisogni di tutte le aziende pubbliche che si occupano di servizi alla persona nei tavoli istituzionali con Regione, Comuni o Asl, con l’obiettivo di innalzare la qualità dell’assistenza e dell’accoglienza per perseguire il benessere degli ospiti. - L’esperienza della Casa di Riposo "Fossombroni" sarà nuovamente posta al servizio dell’A.Re.T. - Asp, l’Associazione Regionale Toscana delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona. Il nuovo anno dell’ente è stato aperto da una partecipata assemblea con i soci di tutta la regione che ha trovato il proprio cuore nel rinnovo del consiglio direttivo per il quadriennio 2025-2029 dove, tra i nuovi eletti, è rientrato anche l’aretino Stefano Rossi. Il direttore della casa di riposo cittadina avrà dunque la responsabilità di rappresentare istanze, problematiche e bisogni di tutte le aziende pubbliche che si occupano di servizi alla persona nei tavoli istituzionali con Regione, Comuni o Asl, con l’obiettivo di innalzare la qualità dell’assistenza e dell’accoglienza per perseguire il benessere degli ospiti.





Il compito di guidare l’A.Re.T. - Asp spetterà a Guido Pratesi (presidente della Asp "Città di Siena"), la cui candidatura è stata proposta e appoggiata, nel corso dell’assemblea, da Antonio Rauti, consigliere con delega al sociale della Casa di Riposo "Fossombroni", e poi approvata all’unanimità. L’elezione nel direttivo di Rossi rappresenta un riconoscimento alla sua pluridecennale esperienza professionale nel settore e, allo stesso tempo, un ulteriore attestato all’eccellenza dei servizi prestati dallo stesso istituto aretino che ospita ottanta residenti autosufficienti e non autosufficienti, proponendo un modello assistenziale e sanitario personalizzato a seconda degli specifici bisogni di ogni ospite.





La Casa di Riposo "Fossombroni" era già stata presente anche nel precedente consiglio dell’A.Re.T. - Asp con la presidente Debora Testi nella carica di vicepresidente dell’associazione. «L’A.Re.T. - Asp è un importante interlocutore per le istituzioni regionali - commenta Rossi, - mettendo in rete oltre trenta aziende di servizi alla persona che collaborano per rappresentare le istanze di operatori, ospiti e famiglie. Ringrazio l’assemblea per aver sostenuto la mia candidatura per un ruolo di particolare responsabilità e delicatezza verso cui riporrò l’esperienza maturata in tanti anni di direzione prima alla Casa di Riposo di Montevarchi e, dal 1994, alla Casa Pia».