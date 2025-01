Al Gran Galà di Omega Fitness Club per celebrare 10 anni di attività

Oltre 200 persone al Gran Galà Omega Fitness Club, per celebrare i 10 anni di fitness a Roma, con l’annuncio di grandi novità per il futuro





ROMA – Un evento unico per un club che ha rivoluzionato il concetto di fitness a Roma. Sabato 25 gennaio, presso la sede di Largo Argentina, Omega Fitness Club ha celebrato il suo decimo anniversario con il Gran Galà, un evento straordinario che ha visto la partecipazione di oltre 200 soci, collaboratori e ospiti speciali. Non è stata solo una festa, ma una celebrazione di tutto ciò che Omega ha costruito in questi dieci anni: una comunità solida, risultati concreti e un approccio al fitness che va ben oltre l’allenamento.





"Non avrei mai immaginato che un sogno nato nel 2015 sarebbe diventato una realtà così grande" ha dichiarato Alessandro Tamburlani, fondatore di Omega Fitness Club. "Dieci anni fa ero un ragazzo di 25 anni, con tanti dubbi e altrettanti sogni. Guardando questa sala stasera, so che tutto è stato possibile grazie alla forza di questa comunità".





La serata è stata un perfetto mix di emozione, intrattenimento e celebrazione, con un programma ricco di momenti memorabili.





Un evento indimenticabile: il successo del Gran Galà





Il Gran Galà ha celebrato non solo i successi del club, ma anche le persone che ne hanno scritto la storia. Con oltre 500.000 allenamenti svolti e due sedi operative – a Largo Argentina e San Pietro – Omega si è affermato come punto di riferimento per il benessere a Roma.

Tra i momenti più significativi della serata, spiccano le premiazioni dedicate ai migliori allievi e istruttori, oltre ai riconoscimenti speciali come la "Regina del Tapis Roulant" e il "Guardiano della Panca". Sono stati celebrati i soci storici, molti dei quali fanno parte della comunità Omega fin dal gennaio 2015, quando il club ha registrato 203 iscrizioni nel suo primo mese di attività.

Un altro momento emozionante è stata la proiezione di un video commemorativo che ha ripercorso i dieci anni di storia del club, ricordando le sfide, i successi e la crescita di una comunità che è diventata una vera famiglia.





Omega guarda al futuro con grandi novità





Il Gran Galà non è stato solo un’occasione per celebrare il passato, ma anche per guardare al futuro. Durante l’evento, Tamburlani ha annunciato alcune importanti novità per il 2025, che promettono di portare Omega a un livello ancora più alto.

"Siamo solo all’inizio, il meglio deve ancora venire" ha dichiarato il fondatore.

Tra i progetti principali per quest’anno:

- Sostegno alla cultura: Omega Fitness Club affiancherà l’Associazione Beniamino Gigli Jr. nella seconda edizione del Premio "Non ti scordar di me", che si terrà il 16 febbraio presso il Teatro Ghione. Questo impegno sottolinea l’importanza di integrare arte e cultura nel percorso di benessere personale.

- Innovazioni tecnologiche: Entro l’estate sarà lanciata un’app esclusiva per allenamenti personalizzati e gestione dei Fitcoin, il sistema che premia ogni accesso al club trasformandolo in vantaggi concreti.

- Espansione della rete Omega: Il fondatore ha rivelato l’intenzione di aprire una terza sede entro il 2026, portando il modello unico di fitness e comunità di Omega in nuovi quartieri della Capitale.





Un nuovo concetto di fitness che mette le persone al centro





Omega Fitness Club si distingue nel panorama romano per un approccio innovativo e inclusivo, che unisce tecnologia, relazioni umane e attenzione ai dettagli. Ogni socio è seguito da un programma personalizzato e supportato da un assistente dedicato, che rappresenta il collegamento tra gli obiettivi del singolo e la routine quotidiana dentro e fuori dalla palestra.

"Non siamo solo una palestra" sottolinea Tamburlani "Siamo una comunità che cresce insieme, dove ognuno trova il supporto, la motivazione e i legami di cui ha bisogno per migliorare. Qui, ogni piccolo successo personale è una vittoria condivisa".