Incidente mortale a Catanzaro: un ragazzo di 15 anni perdona la vita e altri sei giovani rimangono feriti

CATANZARO - Un tragico incidente ha sconvolto la tranquillità della notte scorsa a Catanzaro, precisamente in località Piterà, lungo la strada statale 109, che conduce in Sila. Un ragazzo di 15 anni ha perso la vita, mentre altri sei giovani sono rimasti feriti, alcuni in modo grave. L'incidente ha coinvolto due automobili: una Audi A4 e una Lancia Y, quest'ultima con a bordo la vittima.

L'intervento dei soccorsi

Sul luogo dell'incidente sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro, che hanno estratto i feriti dalle lamiere contorte delle automobili. I giovani sopravvissuti sono stati prontamente trasportati in ospedale dal personale del 118 per ricevere le cure necessarie. Le condizioni di alcuni dei feriti sono apparse particolarmente gravi. Sul posto anche i carabinieri, che hanno avviato i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente.

Le indagini in corso

Il ragazzo deceduto viaggiava a bordo della Lancia Y insieme ad altri giovani. I carabinieri, impegnati nei rilievi, stanno cercando di determinare le cause dell'incidente, tra cui potrebbe esserci stata l'alta velocità. Si ipotizza che una delle due auto coinvolte abbia invaso la corsia opposta, forse a causa di una velocità sostenuta, in un tratto di strada dove è imposto il limite di 50 chilometri orari.

Secondo quanto emerso, il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Catanzaro ha già disposto l'alcol test su tutte le persone a bordo delle due vetture coinvolte nello scontro, inclusa la vittima. Questo per verificare se l'alcool o altre sostanze possano aver avuto un ruolo nell'incidente.

Le conseguenze sul traffico

A causa dell'incidente, la statale 109 è rimasta bloccata per diverse ore, creando disagi alla circolazione. Le forze dell'ordine hanno lavorato per consentire la rimozione dei veicoli e il ripristino della viabilità.