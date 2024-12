La Slovacchia pronta a mediare nei colloqui tra Russia e Ucraina, Putin accoglie la proposta

(Frederic Legrand - COMEO/Shutterstock)

La Slovacchia si propone come mediatrice per i colloqui tra Russia e Ucraina con l’obiettivo di mettere fine alla guerra. La proposta è stata ben accolta da Mosca, come confermato dal presidente Vladimir Putin, che ha sottolineato come la Russia sia pronta a considerare la Slovacchia come una piattaforma negoziale per avviare un dialogo di pace.

Secondo quanto riportato dalla Tass, Putin ha dichiarato che la Russia è intenzionata a trovare una soluzione definitiva al conflitto, e non a congelarlo. La proposta slovacca arriva in un momento delicato, dopo che nei giorni scorsi il premier slovacco, Robert Fico, è stato ricevuto al Cremlino, un incontro che ha rafforzato le relazioni diplomatiche tra i due Paesi.

La Posizione della Russia

Vladimir Putin ha spiegato che, a suo avviso, un semplice cessate il fuoco in Ucraina non sarebbe sufficiente a risolvere la situazione, poiché non porterebbe a risultati concreti. “Sono necessari accordi affidabili”, ha aggiunto, facendo riferimento alla necessità di negoziati che possano garantire una pace duratura.

Anche il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, ha sottolineato che il conflitto non deve essere congelato, ma risolto attraverso trattative vere e proprie. In merito a un possibile coinvolgimento di altri Paesi, Lavrov ha rivelato che la Francia avrebbe offerto un'opportunità di dialogo senza coinvolgere direttamente Kiev, una proposta che potrebbe aprire nuovi scenari nel panorama diplomatico internazionale.

La Russia, quindi, continua a spingere per un processo di pace che possa rispondere alle proprie esigenze politiche e di sicurezza, con la speranza che la Slovacchia, in qualità di mediatore, possa contribuire a facilitare un accordo che ponga fine alla guerra in corso.