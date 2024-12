Il Sogno della Crisalide, uscito il videoclip del nuovo singolo 'Tutti esauriti'

È online su YouTube il videoclip di "Tutti esauriti", il nuovo singolo de Il Sogno della Crisalide, estratto dal suo secondo album "Indietro tutti" (Gallia Music). Il videoclip, diretto da Cristiano Pedrocco e Lorenzo Vanzan con la produzione esecutiva di Giancarlo Bornigia e Gallia Music, traduce in immagini il messaggio ironico e pungente del brano. Attraverso ambientazioni surreali e simboliche, il video rappresenta una società intrappolata tra alienazione digitale, happy selfies e ricerca ossessiva della perfezione. Con un’estetica vivace e grottesca, i protagonisti si muovono tra momenti di caos collettivo e solitudine individuale, evidenziando il contrasto tra la performance sociale e il vuoto interiore. Un racconto visivo che amplifica il tema centrale del singolo: siamo tutti "esauriti" in un mondo che ci richiede sempre di più. È online su YouTube il videoclip di "Tutti esauriti", il nuovo singolo de Il Sogno della Crisalide, estratto dal suo secondo album "Indietro tutti" (Gallia Music). Il videoclip, diretto da Cristiano Pedrocco e Lorenzo Vanzan con la produzione esecutiva di Giancarlo Bornigia e Gallia Music, traduce in immagini il messaggio ironico e pungente del brano. Attraverso ambientazioni surreali e simboliche, il video rappresenta una società intrappolata tra alienazione digitale, happy selfies e ricerca ossessiva della perfezione. Con un’estetica vivace e grottesca, i protagonisti si muovono tra momenti di caos collettivo e solitudine individuale, evidenziando il contrasto tra la performance sociale e il vuoto interiore. Un racconto visivo che amplifica il tema centrale del singolo: siamo tutti "esauriti" in un mondo che ci richiede sempre di più.





"Indietro Tutti", prodotto da Manuele Fusaroli e Michele Guberti (Massaga Produzioni) per Gallia Musci, raccoglie nove tracce tra cui i brani pubblicati nel corso del 2024 e alcuni pezzi inediti. Il disco rappresenta un viaggio concettuale tra passato e presente, con una riflessione su come, a volte, l’ossessione per i "bei tempi andati" possa trasformarsi in una trappola.





"Indietro Tutti" è un album che, come racconta l’artista stesso: "Non vuole solo richiamare il passato, ma anche mettere in discussione il presente e il futuro, in cui spesso invece di progredire si regredisce, perdendo connessioni autentiche e rincorrendo un passato idealizzato".





In questo lavoro, Il Sogno della Crisalide mescola sonorità ispirate alla musica italiana della seconda metà del Novecento, dall’elettronica anni ’80 al rock degli anni ’90, fino alle radici doo-wop anni '50.





Attraverso testi ricchi di riferimenti e introspezione, "Indietro Tutti" solleva domande su come la tecnologia, pur promettendo di abbattere le distanze, finisca spesso per allontanarci ancora di più. In un’epoca in cui la comunicazione è alla portata di un click, sembra paradossale che il vero contatto umano sia sempre più difficile da mantenere. L’album si interroga, in modo provocatorio, su quanto davvero le nostre vite siano migliorate dalla tecnologia e su come la ricerca di semplicità e autenticità rimanga, oggi più che mai, un’esigenza profonda e ineludibile. Il Sogno della Crisalide esplora così le contraddizioni di un mondo che si rifugia nella nostalgia, idealizzando il passato, mentre fatica a creare connessioni autentiche nel presente.