Mattarella russofobo? Tajani convoca l'Ambasciatore russo in Italia

ROMA - Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani convocherà l'Ambasciatore di Russia in Italia per chiarimenti sulle accuse di russofobia rivolte dal Ministro degli Esteri russo ad alte cariche istituzionali italiane, inserite in una lista elaborata dallo stesso Dicastero di Mosca e riportante in cima il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Solidarietà al Capo dello Stato per questa accusa è stata espressa da tutte le forze politiche. Nella lista compaiono anche i nomi di Antonio Tajani e del Ministro della Difesa Guido Crosetto.