Expo Osaka 2025, Padiglione Italia disegna il futuro del Made in Italy insieme al Gruppo 24 ORE

Dal 13 aprile al 13 ottobre 2025, il Padiglione Italia sarà raccontato al mondo grazie alla collaborazione con il Gruppo 24 ORE, promotore di iniziative e contenuti dedicati alla crescita del Made in Italy per un futuro sostenibile, valoriale e innovativo





MILANO – Il Gruppo 24 ORE ha siglato una prestigiosa partnership con il Padiglione Italia all'Expo di Osaka 2025, un accordo formalizzato da Federico Silvestri, Direttore Generale Media & Business del Gruppo 24 ORE, e dall’Ambasciatore Mario Andrea Vattani, Commissario Generale per l'Italia a Expo 2025 Osaka.





L'Esposizione Universale di Osaka 2025, in programma dal 13 aprile al 13 ottobre 2025 con focus sul tema dello sviluppo della società, sarà un'occasione straordinaria per affrontare alcune delle più grandi sfide globali contemporanee e il Padiglione Italia coglierà l’occasione per promuovere le eccellenze del Paese in ogni campo, dai più noti ai meno conosciuti, proponendo la visione italiana per uno sviluppo sostenibile e inclusivo. Il Gruppo 24 ORE sarà mediapartner dell’iniziativa per contribuire a divulgare la cultura della eccellenza d’impresa, della sostenibilità e dell’innovazione come strumento necessario per affrontare le sfide del futuro.





La partecipazione dell’Italia, coordinata dal Commissariato Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, insieme a Enti culturali e Industriali, rappresenterà anche un momento d’incontro nel quale gli stakeholder, tra cui esponenti delle Istituzioni, imprenditori, scienziati e creativi potranno condividere le loro idee, dando vita a dibattiti su come affrontare le prossime sfide globali. In quest’occasione, il Gruppo 24 ORE metterà a disposizione la propria piattaforma informativa multimediale per supportare la partecipazione italiana ad Expo 2025 Osaka attraverso numerose iniziative dedicate al pubblico nazionale ed internazionale presente alla manifestazione.





Il Sole 24 Ore in collaborazione con 24 ORE Eventi realizzerà una serie di appuntamenti dedicati ai temi di più stringente attualità e di maggior interesse per la platea di osservatori interessati al Paese Italia. Obiettivo degli incontri, moderati da giornalisti del Sole 24 Ore, sarà riunire i più autorevoli opinion leader nazionali ed internazionali per confrontarsi sui temi legati allo sviluppo. Dalla cultura e dal suo ruolo di ambasciatore del Made in Italy, alle potenzialità dell’aereospazio fino alla nuova frontiera dell’underwater saranno molti gli ambiti trattati per portare all’evidenza la capacità di sviluppare valore, tecnologia e innovazione da parte del nostro Paese. Ma anche un focus dedicato a Futurescapes: Italia al futuro, per raccontare la presenza giapponese in Italia e a delineare i contorni della società del futuro, con uno sguardo più ampio al contesto internazionale.





L’agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor realizzerà uno SPECIALE Italia Expo 2025 che attraverso approfondimenti, report tematici e videointerviste racconterà la partecipazione italiana all’Expo e analizzerà i temi cardine della manifestazione d’interesse per l’Italia.





A dare ancora più risalto al progetto sarà, poi, il coinvolgimento di Yomiuri Shimbun, il quotidiano giapponese più diffuso al mondo, con l’obiettivo di valorizzare anche sul versante asiatico la presenza del padiglione italiano all’Expo di Osaka.





"Grande soddisfazione per l’accordo tra Commissariato Expo e Sole 24 Ore, che abbiamo firmato oggi a Milano con Federico Silvestri" ha dichiarato l’Ambasciatore Vattani "Partnership per noi fondamentale perché ci consente di portare al Padiglione Italia, insieme a molte altre nostre eccellenze, una grande riferimento dell’informazione italiana. Il Sole 24 Ore è un partner ideale per il racconto che offriremo dell’Italia: certamente cultura, turismo, moda e design, ma anche e soprattutto alta tecnologia, ricerca e innovazione. Inoltre, questa collaborazione su Expo 2025, consolida a nostro vantaggio il legame tra il Sole 24 Ore e il quotidiano giapponese Yomiuri Shimbun, il più diffuso al mondo con una tiratura di 7 milioni di copie: un’opportunità straordinaria per moltiplicare la visibilità dell’Italia e delle nostre aziende su un palcoscenico globale".





"Siamo particolarmente orgogliosi di essere stati scelti dal Commissariato Generale per l'Italia a Expo 2025 Osaka e per questo ringrazio l’Ambasciatore Vattani. Avremo l’opportunità di rappresentare il presidio informativo che valorizzerà le attività che animeranno il Padiglione Italia, connettendo il nostro Paese con la platea internazionale di tutti gli stakeholder interessati a comprendere come Istituzioni e Imprese italiane stiano interpretando gli innumerevoli sviluppi legati a tecnologia e innovazione e costruendo le sfide per affrontare al meglio il futuro" ha dichiarato Federico Silvestri Direttore Generale Media & Business del Gruppo 24 Ore "Una importante tappa nel percorso di valorizzazione del più importante asset che abbiamo e della nostra marca più conosciuta al mondo: il Made in Italy".