A Pollina un patto per il rilancio del commercio locale, la FeNAILP al fianco delle imprese del borgo

POLLINA (PA) - Un importante incontro si è tenuto a Pollina, suggestivo borgo siciliano situato nel cuore del Parco delle Madonie, dove il Vice Presidente Nazionale della FeNAILP, Cosimo Lubes, è stato ricevuto dal Sindaco del Comune e dal Presidente del Consiglio Comunale, l'Avv. Giuseppe Sarrica. L'appuntamento rientra nella serie di visite istituzionali che il Vice Presidente sta svolgendo in Sicilia, con l'obiettivo di consolidare la presenza della Federazione e avviare nuove iniziative a supporto delle piccole e medie imprese locali.





Durante l'incontro, il Sindaco di Pollina ha sottolineato l'importanza di un'azione sinergica tra istituzioni e associazioni di categoria per sostenere il commercio locale, particolarmente penalizzato dalla crisi economica e dall'avanzata del commercio online.





"Pollina - ha dichiarato il Sindaco - è un borgo ricco di storia, cultura e tradizioni, che attrae migliaia di turisti ogni anno. Tuttavia, il nostro tessuto commerciale artigianale necessita di interventi mirati per poter competere in un mercato sempre più complesso e globalizzato. Siamo lieti di collaborare con la FeNAILP, una Federazione che si distingue per la sua attenzione verso le piccole realtà locali, spesso trascurate dai grandi sistemi economici".





Il ruolo strategico della FeNAILP per il territorio





Il Vice Presidente Lubes ha evidenziato come la Federazione stia mettendo in campo un programma articolato di interventi mirati sostenere le attività economiche dei piccoli centri abitati, con particolare attenzione ai borghi sotto i 3.000 abitanti, come Pollina. "La nostra Federazione - ha dichiarato Lubes - è impegnata a supportare le piccole imprese del terziario, che rappresentano un pilastro dell'economia locale, ma che oggi affrontano sfide immense. E' necessario lavorare insieme per valorizzare le opportunità uniche che un territorio come Pollina offre e garantire alle imprese locali gli strumenti per affrontare trasformazioni del mercato".





Il Presidente del Consiglio Comunale si impegna per il futuro





Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Giuseppe Sarrica, che ha espresso pieno sostegno alla Federazione e si è detto pronto a promuovere un incontro allargato nelle prossime settimane. L'incontro, cui parteciperanno non solo i Delegati FeNAILP già operativi in Sicilia, ma anche nuovi rappresentanti, mira a rafforzare ulteriormente la presenza della Federazione sull'isola.

"Ci impegneremo affinché questa collaborazione possa tradursi in risultati concreti - ha dichiarato l'Avv. Sarrica - Pollina ha bisogno di nuove opportunità, e la FeNAILP rappresenta un partner ideale per sostenere il nostro sviluppo economico e sociale".





Il futuro del commercio nei piccoli borghi





L'incontro di Pollina rappresenta un passo importante nel percorso che la FeNAILP sta intraprendendo per sostenere il commercio tradizionale, messo in difficoltà da un'economia sempre più digitalizzata. La Federazione si propone come punto di riferimento per tutte quelle realtà che rischiano di essere travolte dai cambiamenti strutturali del mercato, offrendo soluzioni che valorizzino le eccellenze locali e promuovano la sostenibilità economica dei territori. Con la collaborazione tra istituzioni locali e associazioni di categoria, Pollina si candida a diventare un esempio virtuoso di come piccoli borghi possano grazie rinascere grazie a un'azione concertata e mirata. La Sicilia, terra di bellezze naturali e culturali uniche, può così rafforzare il proprio ruolo di protagonista nel panorama turistico e commerciale italiano.