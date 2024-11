Usa oggi al voto: sfida tesa tra Trump e Harris per la Casa Bianca

Gli Stati Uniti affrontano oggi una delle elezioni presidenziali più seguite e controverse della storia recente, con Donald Trump e Kamala Harris in un serrato testa a testa. La sfida si concentra soprattutto sui sette swing state – gli stati contesi – dove poche migliaia di voti potrebbero risultare determinanti per l’elezione del 47° presidente degli Stati Uniti. Si teme che possano verificarsi tensioni o episodi critici nelle ore successive al voto. La Casa Bianca e il Congresso sono stati blindati in via preventiva, e la Guardia nazionale è pronta a intervenire per prevenire disordini.Il clima si è inasprito fino all’ultimo: durante il suo ultimo comizio a Grand Rapids, Michigan, Trump ha intensificato i suoi attacchi personali contro la rivale Kamala Harris, definendola “una persona con un QI molto basso” e sostenendo che il Paese andrebbe “a rotoli” sotto la sua guida. L’ex presidente ha anche accusato Harris di portare il Paese verso “miserevoli anni di fallimento e disastro” qualora fosse eletta. Trump ha tenuto un discorso confuso e prolungato, che ha causato l’abbandono di buona parte del pubblico prima della conclusione. Arrivato con due ore di ritardo, ha dichiarato di avere “il 95% di possibilità o qualcosa del genere” di vincere, e ha affermato che non si candiderà nuovamente.Con un contesto teso e una retorica accesa, la notte delle elezioni si preannuncia lunga e imprevedibile. Sky TG24 seguirà lo spoglio in diretta a partire dalle 23:00 ora italiana. I risultati, che potrebbero delinearsi già nella notte tra oggi e domani, terranno il mondo con il fiato sospeso, in attesa di conoscere il futuro politico degli Stati Uniti e le implicazioni che questa elezione avrà sul panorama internazionale.