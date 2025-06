Simone Inzaghi: Tapiro d’Oro Extra Large dopo il tracollo in Champions League

Il tecnico nerazzurro a Striscia la Notizia dopo il pesante 5-0 contro il PSG

Milano – È un finale amarissimo per l’Inter e per Simone Inzaghi, che dopo la clamorosa sconfitta per 5-0 contro il Paris Saint-Germain nella finale di Champions League, riceve un inedito Tapiro d’Oro in formato extra large da Striscia la Notizia. A consegnarglielo è il solito Valerio Staffelli, con un episodio già entrato nel folklore televisivo: il Tapiro gigante si incastra tra il garage e l’auto del tecnico, rendendo la consegna ancora più surreale.

Una sconfitta storica

Il verdetto del campo non lascia spazio a interpretazioni. La disfatta nerazzurra al cospetto di Mbappé, Hakimi e compagni entra nella storia della Champions League come la più pesante mai registrata in una finale. Un epilogo impietoso per una squadra che aveva illuso tifosi e addetti ai lavori con un cammino solido e ricco di aspettative.

Inzaghi, intercettato da Striscia, commenta l’amarezza con parole misurate:

«Siamo andati male. Oggi non ho tanta voglia di parlare. Sono sempre stato sportivo: la sconfitta fa male, ma la accettiamo. Siamo arrivati in finale di Champions, ancora più convinti. Il PSG è una squadra forte, ha meritato di vincere».

Nessun trofeo, solo rimpianti

La sconfitta in finale sancisce una stagione senza trofei per l’Inter: dopo lo Scudetto sfumato, la prematura uscita in Coppa Italia e la Supercoppa lasciata ad altre mani, la Champions rappresentava l’ultima occasione per alzare un trofeo. E invece è arrivato uno schiaffo sonoro, che alimenta il malcontento di una tifoseria che ora si interroga sul futuro della squadra e dello stesso tecnico.

Inzaghi in Arabia? Il mister tace

Nel servizio, che andrà in onda domani sera su Canale 5 alle 20:35, Staffelli incalza Inzaghi anche sul tema del futuro. Le voci di un possibile approdo in Arabia Saudita si fanno insistenti, ma il mister non rilascia dichiarazioni, limitandosi a un silenzio che sa di riflessione o forse già di addio.

Una gag amara, ma significativa

Il momento della consegna del Tapiro – con l’enorme statua che non riesce a passare nel vialetto del garage – diventa il simbolo di una stagione “troppo grande” da digerire per l’allenatore e per i tifosi. Un’ironia amara che Striscia, come da tradizione, trasforma in spettacolo, senza però sminuire il peso di una debacle difficile da dimenticare.

Il servizio integrale andrà in onda domani, 1° giugno, durante l’edizione serale di Striscia la Notizia. Un appuntamento da non perdere per chi vuole rivedere, tra satira e sport, il momento esatto in cui un sogno europeo si è trasformato in un incubo.