Bari, tragedia su via Tatarella: muore una 16enne in un incidente con una minicar

Non ce l’ha fatta la ragazza dirimasta gravemente ferita nell’incidente avvenuto la scorsa notte in via Tatarella, in direzione del Ponte Adriatico. La giovane viaggiava a bordo di unainsieme a un’amica di 18 anni, quando il piccolo veicolo si èdopo uno schianto che ha coinvolto un altro mezzo. Lada parte della Polizia Locale, che conduce le indagini.

Secondo le prime ricostruzioni, la 18enne è stata sbalzata fuori dall’abitacolo al momento dell’impatto. È ora ricoverata sotto osservazione, in condizioni serie ma non in pericolo di vita.

Ben più drammatiche le condizioni della 16enne, rimasta incastrata tra lo sterzo e lo sportello. I soccorritori l’hanno estratta in condizioni critiche e trasportata d’urgenza nel reparto di Rianimazione, dove però è deceduta nelle ore successive a causa delle gravissime ferite riportate.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso. Entrambi i veicoli sono stati sequestrati per gli accertamenti tecnici, mentre gli agenti della Polizia Locale stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, anche attraverso l’analisi di eventuali telecamere di sorveglianza e le testimonianze raccolte.

Una tragedia che scuote la città e riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda l’uso delle minicar tra i giovanissimi.