Giuseppe Mario Finocchiaro pubblica ''Emotions'', il nuovo disco d'inediti

Giuseppe Mario Finocchiaro pubblica il nuovo progetto dal titolo ''Emotions'', un viaggio attraverso le composizioni musicali che portano la firma del noto flautista e compositore. Attraverso le sue opere musicali, Finocchiaro racconta l'amore verso l'arte e la natura.

Docente ordinario della cattedra di flauto del Liceo Musicale Statale “ G.Turrisi Colonna”di Catania. Laureato presso il Conservatorio "Vincenzo Bellini" di Catania, nell’ a/c 1991/1992, ha studiato con diversi flautisti di fama nazionale e internazionale come Giampaolo Pretto, Monica Finco, Salvatore Vella e Leonardo Grittani. Ha svolto intensa attività concertistica in varie formazioni da camera, dal duo flauto e pianoforte, al quartetto di flauti fino all'orchestra di flauti.

Al suo attivo vanta diverse collaborazioni con vari artisti, compagnie teatrali in particolare la compagnia ( Sikilia teatro musica e danza)con la quale si è esibito in tanti teatri nazionali e internazionali. Collabora da diversi anni con il pianista e compositore M° Gabriele Denaro, con il quale ha svolto diverse tournée in Italia e in Europa.

Nel 2017 inizia la collaborazione con la casa discografica Musitalia, con la realizzazione del CD dal titolo Beautiful nel quale si evidenziano le nuove sonorità cristalline e classiche del flauto traverso adattate agli ultimi successi musicali.

La collaborazione con la casa discografica Musitalia di Mariella Restuccia - racconta - è nata con la produzione del mio primo lavoro discografico autoprodotto dal titolo Beautiful. Nel 2021 l'uscita del suo secondo CD dove vi sono circa venti composizioni di musica da intrattenimento e nello stesso anno viene presentato il primo volume "Metodo completo per il flauto traverso" è dedicato ai ragazzi di scuola media a indirizzo.

Nell’anno 2024, viene presentato il secondo cd dal titolo EMOTIONS dove il Maestro Finocchiaro per la prima volta scrive musica che cattura tutti i sensi dell’essere umano ( l’amore, il rispetto per la vita) e nello stesso anno, ottiene il prestigioso titolo di Diploma Superiore di quarto livello con menzione d’onore in Perfomance Flautistica presso “ The Associated Board of the Royal Schools of Music “ di Londra. Viene invitato ad esibirsi nella trasmissione intitolata Women for Women Agaist Violence premio Camomilla Award andata in onda su RAI 3 ,dove in prima mondiale ha presentato le sue opere musicali.