'Spazi leggeri per accogliere le famiglie', idee per valorizzare gli spazi degli HUB Paripasso dedicati a bambini e famiglie

BARI - Si è svolto a Bari "Spazi leggeri per accogliere le famiglie", workshop organizzato all’interno del progetto "Paripasso - Per crescere insieme2 -selezionato da "Con i Bambini" nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile- dedicato a bambini della fascia di età 0-6 anni grazie alla presenza di specifici spazi dedicati, gli HUB Paripasso, distribuiti su tutto il territorio italiano: Desio (MB), Bari, Valle Trompia (BS), Castel Volturno (CE), Roma e Zagarolo (RM). - Si è svolto a Bari "Spazi leggeri per accogliere le famiglie", workshop organizzato all’interno del progetto "Paripasso - Per crescere insieme2 -selezionato da "Con i Bambini" nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile- dedicato a bambini della fascia di età 0-6 anni grazie alla presenza di specifici spazi dedicati, gli HUB Paripasso, distribuiti su tutto il territorio italiano: Desio (MB), Bari, Valle Trompia (BS), Castel Volturno (CE), Roma e Zagarolo (RM).





Cinque studentesse del Dipartimento e della Scuola di Design del Politecnico di Milano, guidate dalle docenti Barbara Camocini ed Elena Giunta, hanno analizzato e studiato lo spazio dell’HUB del capoluogo pugliese con l’obiettivo di ideare delle proposte per valorizzare gli spazi interni ed esterni e renderli più accessibili e accoglienti per i bambini, le famiglie e l’intera comunità educante. Lo studio e la progettazione hanno portato poi alla realizzazione di alcuni prototipi di prodotti educativi che sono stati condivisi con le educatrici e presentati alle famiglie che frequentano l’HUB. I progetti per il momento sono solo prototipi ma l’idea è che possano avere una realizzazione concreta in futuro e siano replicabili e adattabili anche negli altri spazi. Contestualmente, le studentesse hanno sviluppato proposte e idee per promuovere le attività e i servizi alla cittadinanza.





Gli HUB Paripasso sono spazi ad alta densità educativa, riconoscibili, facilmente accessibili e flessibili per orari e offerta, luoghi dove grazie alla presenza di équipe multidisciplinari i bambini trovano un’offerta educativa sperimentale e innovativa e, in parallelo, ai genitori è garantito il sostegno individuale e di gruppo per attivare e implementare le capacità genitoriali, ma anche di orientamento lavorativo. L’obiettivo è intercettare e accogliere nuclei familiari che vivono in situazione di vulnerabilità, spesso invisibili anche agli operatori professionali, in percorsi e attività di cura, educazione e inclusione che permettano a grandi e piccoli di crescere ed imparare insieme. Per questa ragione, sono connessi a una rete di servizi territoriali integrati per garantire alle famiglie coinvolte un ascolto a 360°.





"Il progetto ‘Paripasso – per crescere insieme’ si propone di trasformare gli spazi educativi per la prima infanzia in veri e propri ambienti stimolanti e pedagogicamente connotati, dove bambini, famiglie e educatori possano interagire e co-creare esperienze significative. Negli HUB Paripasso, in linea con l’approccio ecologico di Stripes, gli ambienti vengono allestiti con materiali quotidiani e utensili familiari, promuovendo un contesto rassicurante e stimolante per i più piccoli - dichiara Dafne Guida, Presidente e Direttore Generale della Cooperativa Stripes, capofila del progetto - L’esperienza nata da questo progetto nazionale sta dimostrando come la sinergia tra architettura, design e pedagogia sia cruciale per garantire che la qualità degli spazi sia direttamente proporzionale alla qualità dell'apprendimento. La collaborazione avviata con il Dipartimento e la Scuola del Design del Politecnico di Milano, i suoi docenti e studenti, è la dimostrazione di come questi ambiti possano comunicare e interagire tra loro, permettendo di passare da ambienti semplicemente ‘belli’ a spazi che ospitino piccole o grandi sfide educative".





Tra i progetti ideati dalle studentesse e realizzati in forma di prototipo, c’è "La piccola e grande Bari" che prevede la riproduzione di alcuni edifici iconici della città in forme semplici e in scala ridotta per bambini: si tratta di moduli interattivi e combinabili dedicati al gioco e alla scoperta che permettono ai piccoli di esplorare la storia e l’architettura della loro città, rafforzando il legame con la comunità e stimolando la curiosità e l’immaginazione.





"Cavalletto e Cornice" è pensato con l’obiettivo di costruire una famiglia di elementi che possano creare uno spazio definito e protetto per ospitare molteplici attività educative indirizzate alle famiglie, utilizzando due elementi allestitivi singoli realizzati in due diverse misure e aggregabili in modi diversi.





La Cornice rappresenta il punto di osservazione della città e, nel contempo, medium nella relazione tra dentro e fuori; il Cavalletto aggiunge uno strumento per facilitare il rapporto tra adulto e bambino, favorendo lo scambio di sguardi e la collaborazione nella attività pedagogiche.





