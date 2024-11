'Sesar Innovation Days 2024', collaborazione e innovazione per il settore aviazione

ROMA - Con la conclusione dei SESAR Innovation Days 2024 (SID 2024), siamo orgogliosi di riflettere su un evento che non solo ha messo in luce i più recenti progressi dell’aviazione europea, ma ha anche rafforzato la collaborazione all’interno della comunità SESAR. Quest’anno, ospitato nella splendida cornice di Roma, l’evento ha avuto un significato speciale per noi, co-sponsor insieme a partner di rilievo come ENAV, ADR e Leonardo. - Con la conclusione dei SESAR Innovation Days 2024 (SID 2024), siamo orgogliosi di riflettere su un evento che non solo ha messo in luce i più recenti progressi dell’aviazione europea, ma ha anche rafforzato la collaborazione all’interno della comunità SESAR. Quest’anno, ospitato nella splendida cornice di Roma, l’evento ha avuto un significato speciale per noi, co-sponsor insieme a partner di rilievo come ENAV, ADR e Leonardo.





Per Michela Terenzi, Head of Applied Human Factors di Deep Blue, l’evento è stato un’occasione ideale per riconnettersi e collaborare. "Partecipare ai SID è sempre un’ottima opportunità per incontrare amici del settore e condividere aggiornamenti sui progetti comuni e spunti su nuove opportunità. Un grazie speciale all’ospitalità e all’organizzazione straordinarie di ENAV, ADR e Leonardo. Quest’anno Deep Blue ha anche contribuito con orgoglio a supportare questo evento nello splendido contesto di Roma" ha dichiarato.





Durante i quattro giorni, la conferenza ha visto un vivace scambio di idee e conoscenze, riunendo un network diversificato di leader industriali, ricercatori e fornitori di servizi. Come ha sottolineato Stefano Bonelli, Head of Innovative Human Factors: "È stata un’occasione meravigliosa per incontrare e scambiare idee con i grandi protagonisti della ricerca europea, dai fornitori di servizi ai ricercatori fino alle industrie, rafforzando la collaborazione tra i progetti SESAR 3 in corso e condividendo spunti sui futuri".





Uno dei momenti più significativi è stato l’entusiasmo dei giovani ricercatori verso l’innovazione. "È sempre un grande piacere ritrovare vecchi amici e incontrare giovani ricercatori entusiasti ai SESAR Innovation Days" ha condiviso Damiano Taurino, Head of Drones and Advanced Air Mobility. "Quest’anno è stato ancora più speciale, con Deep Blue co-sponsor dell’evento proprio nella nostra città natale, aggiungendo un livello extra di energia ed emozione a questi quattro giorni. Gli scambi ricchi e stimolanti hanno confermato il ruolo di Deep Blue come partner di ricerca e consulenza di valore nella comunità dell’aviazione europea, che include industrie, altre PMI, centri di ricerca e università".





I SESAR Innovation Days 2024 si confermano un pilastro fondamentale per il dialogo e l’innovazione nell’aviazione. Deep Blue è onorata di aver contribuito a questo sforzo e non vede l’ora di continuare il proprio lavoro all’intersezione tra tecnologia, sicurezza e fattori umani, per modellare un futuro sostenibile e innovativo per l’aviazione europea.