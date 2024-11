Napoli, al Museo Pietrarsa arriva 'Viaggio in treno'

Il brand concept dell'evento: fotografia di Giuseppe Leone

Al Museo nazionale ferroviario di Pietrarsa si conclude la prima edizione (dedicata al siciliano Giuseppe Leone) di un progetto multidisciplinare prodotto dal Premio Penisola Sorrentina, tra spazio, tempo e viaggio. Trionfa un regista abruzzese.





NAPOLI – Sarà il Museo Nazionale Ferroviario di Pietarsa di Portici ad ospitare domenica 10 novembre, alle ore 18.00, la serata conclusiva della prima edizione di "Get on the train". Si tratta di un progetto speciale multidisciplinare, prodotto dal Premio Penisola Sorrentina per accompagnare gli addetti ai lavori, gli appassionati, gli amanti del cinema e della cultura alle celebrazioni dei 30 anni di attività, che cadranno nel 2025.





Dopo la presentazione, avvenuta a Caserta presso il Dipartimento di Scienze Politiche della Università Vanvitelli e la tappa di Sorrento che ha visto la partecipazione straordinaria di Anna Foglietta. L’ iniziativa arriva ora al celebre Museo Ferroviario per la premiere del cortometraggio vincitore del concorso internazionale "Viaggio in treno", organizzato con il partenariato tecnico di Ett Spa (art director Adele Magnelli) e il patrocinio morale di Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero e delle Infrastrutture e dei Trasporti.





Il concorso internazionale ha visto la partecipazione di oltre 160 opere provenienti da tutti i Paesi del mondo. A trionfare è stato "Cicale", la storia di due fratelli che ruota attorno ad una eredità e al loro ritrovarsi dopo anni in una vecchia stazione ferroviaria per la lettura del testamento.





Insieme con il regista del film vincitore, l’abruzzese Francesco Paolucci, interverranno alla kermesse il Direttore del Museo di Pietrarsa Oreste Orvitti, l’ideatore del progetto e direttore del Premio Penisola Sorrentina Mario Esposito, il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche della Università Vanvitelli Francesco d’Ippolito, il Presidente del Cartastorie Fondazione Banco di Napoli Marcello D’Aponte e il Responsabile Infrastrutture di Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane Sabato Gargiulo. Attesa anche la Direttrice generale per le politiche culturali e il turismo della Regione Campania, Rosanna Romano.





L’iniziativa rientra in un progetto scientifico e culturale più ampio che intende valorizzare il Mezzogiorno e il Mediterraneo anche attraverso il viaggio in treno, come attesta l’immagine ufficiale scelta per il concept progettuale. La fotografia del siciliano Giuseppe Leone – alla cui memoria è dedicata la prima edizione del contest- raffigura un treno con locomotiva a vapore che viaggia su un ponte attraversando il torrente San Leonardo con Ragusa Ibla sullo sfondo. Per la sua straordinaria bellezza evocativa, la foto venne utilizzata da Bompiani per la copertina di "Il Viaggio in Italia" di Guido Piovene.