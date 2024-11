3nema, uscito il nuovo brano dal titolo 'History'

Dopo aver affascinato con il loro sound unico e psichedelico, dimostrando talento, versatilità e determinazione, i 3nema tornano con "History", un brano che racconta la loro storia in modo intimo, personale ed emozionante. Il brano si può ascoltare su Spotify al seguente link Dopo aver affascinato con il loro sound unico e psichedelico, dimostrando talento, versatilità e determinazione, i 3nema tornano con "History", un brano che racconta la loro storia in modo intimo, personale ed emozionante. Il brano si può ascoltare su Spotify al seguente link https://9uck1.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/sh/1f8JIKXwHGZDuKL51yw3oCxyOD/Ad-s_cxgt-K-





Oltre 5 minuti di pura immersione nella vera essenza della band gardesana: "History" non si limita ad essere una semplice canzone, ma diventa un viaggio, un racconto sonoro delle loro radici, dei loro sogni, delle loro lotte e del loro percorso musicale. Una finestra aperta su un mondo fatto di sperimentazione continua, di contaminazioni e di scelte artistiche audaci e coraggiose. Ogni nota del brano svela un frammento della loro storia, e ogni battito di cassa segna un nuovo passo in un cammino che non si esaurisce mai e non smette di evolversi, incarnando quella che loro stessi chiamano la "3nema Way". La "3nema Way" rappresenta per il gruppo un vero manifesto artistico, una missione che va oltre la musica, traducendosi in una costante ricerca sonora capace di sorprendere e stupire, coinvolgere e far riflettere. I 3nema non si accontentano di rimanere fermi in un genere, preferendo mescolare le sonorità del rock, del funk e dell’elettronica, con incursioni psichedeliche che creano un sound unico ed istantaneamente riconoscibile. Questo approccio li ha resi una delle realtà più interessanti della scena musicale indipendente, dove innovazione e autenticità espressiva si incontrano in una fusione inedita e accattivante.





La musica, per i tre talenti bresciani, è il veicolo perfetto per trasmettere emozioni e sentimenti, a tratti crudi e viscerali, che si intrecciano con una produzione raffinata e qualitativamente impeccabile. "History", pur essendo un pezzo strumentale per gran parte della sua durata, riesce a raccontare una storia intensa e suggestiva, alternando momenti introspettivi ad esplosioni di energia; un mix che trasporta l'ascoltatore in una dimensione in cui il tempo sembra sospeso e il suono è parte integrante di un’esperienza che da personale diventa condivisa.





Con una partenza intima, quasi confessionale, "History" inizia raccontando come tutto ebbe inizio nel 2020, quando i 3nema unirono le forze e le loro differenti influenze musicali per creare qualcosa di unico. «Coming from different genres, our goal is to experiment and involve the fusion of these to another level» («Provenendo da generi diversi, il nostro obiettivo è sperimentare e coinvolgere la fusione di questi ad un altro livello»), recita il testo, introducendoci alla loro filosofia artistica, che mira a spingere i confini del pop, del rock e della psichedelia oltre ogni aspettativa, regalando emozioni forti, pure e dirette.





"History" è un’esperienza unica di musica e passione, un progetto che mette a nudo l’essenza dei 3nema, non solo come musicisti, ma come persone. È una canzone che parla di amore, di lotte, di sacrifici e di scelte fatte per seguire la propria strada. «This love is nothing when everything is alright. This love is nothing when you can hold me tight» («Questo amore non è niente quando tutto va bene. Questo amore non è niente quando puoi tenermi stretto»): una riflessione sulla fragilità dei rapporti e sulla costante ricerca di significato dietro ogni legame.





L'intenzione del brano è chiara: trasmettere la passione che i 3nema mettono in ogni loro creazione, e invitare il pubblico ad unirsi a loro in questo viaggio sonoro. "History" è stata concepita in modo da permettere all'ascoltatore di perdersi nel ritmo, lasciandosi guidare dalle melodie e dai suoni che accarezzano e galvanizzano al contempo.





«"History" è la nostra storia – dichiara Okram, frontman della band -. Volevamo creare qualcosa che rappresentasse davvero ciò che siamo, quello che abbiamo attraversato e la direzione in cui stiamo andando. È un modo per dire: questo è ciò che facciamo, questa è la nostra vita, e questo è ciò che vogliamo condividere con il nostro pubblico».





I 3nema, con le loro release, non raccontano solo storie, ma creano veri e propri mondi, partendo dal loro che, dal 2020, non li ha mai visti smettere di crescere, di evolversi, di sperimentare. Le loro radici affondano nel rock, nel funk e nell’elettronica, ma ogni nuova canzone è un passo in avanti, una nuova scoperta. Il loro debut album, "Verità", ha segnato l’inizio di un cammino che ha sorpreso e conquistato il pubblico. Ora, con "History", la band lombarda si racconta senza filtri e ci regala un assaggio di quello che è e di quello che sarà.





Per quel che riguarda i 3nema, sono un trio dalle radici gardesane nato nel 2020, una band capace di fare della propria musica un incantevole quadro impressionistico di pop, rock ed elettronica, con pennellate ben assestate e decise di psichedelica per stupire e spiazzare l’ascoltatore, dando vita ad un’innovazione sonora continua e ricercata. Dopo il fortunato esordio con "Non voglio tornare", pubblicano "Verità", title track del loro primo progetto full length, composto da 10 brani. Un debut album che traccia il solco musicale nel quale la band vuole continuare a percorrere la propria strada, con una mission ben impressa nel cuore, nella mente e nella penna da cui scaturiscono testi coinvolgenti e pentagrammi di minuziose composizioni sonore: la "3nema Way", così la definiscono, una continua ricerca musicale per sorprendere e coinvolgere sempre di più chi li ascolta, avvolta da abiti melodici cuciti di generi differenti e vibranti contaminazioni tratte dal funky. Il 2022, segna il loro ingresso nella prestigiosa label meneghina PaKo Music Records, con la quale rilasciano il singolo "Psychedelic", un viaggio tra generi e suoni che porta l’ascoltatore al di fuori di sé, per scoprirsi, conoscersi e ritrovarsi. L’anno successivo, tornano indipendenti e portano avanti il progetto Marco Bresciani (Okram) e Andrea Montemagno (Monte). Originali, emozionanti e dotati di un’abilità comunicativa di raro riscontro, i 3nema traggono dalle proprie esperienze personali quotidiane per dar voce a stati d’animo e sentimenti, lasciando un’impronta indelebile del loro passaggio nel cuore di chi li ascolta.