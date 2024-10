Taranto, arriva 'Lympha Ultra Med': un Innovativo Macchinario per la Termoterapia Endogena

Grazie a Suerte S.r.l. rappresentata dalla Dott.ssa Annarita Tita Motolese, arriva a Taranto Limpha Ultra Med, la termoterapia, un efficace mezzo di guarigione.





TARANTO - A Taranto, unica sede della provincia, grazie alla Dott.ssa Annarita (meglio conosciuta come Tita) Motolese, diamo il benvenuto a Lympha Ultra Med, un Innovativo Macchinario per la Termoterapia Endogena.





«Evidenze scientifiche hanno dimostrato, spiega la Dott.ssa Motolese, che con il riscaldamento dei tessuti fino a 41-43 °C viene potenziato l’effetto dell’ossigenazione delle cellule da trattare. Finora questa possibilità di cura era disponibile solo in cliniche svizzere ed in pochi centri dell’Italia settentrionale, mentre adesso, con fierezza, posso annunciare che anche Taranto ha la sua Lympha Ultra Med per sostenere i pazienti in patologie anche gravi».





Lympha Ultra Med, è un dispositivo medico di ultima generazione prodotto in Germania da MedTech. Uno strumento innovativo, un progetto ambizioso abbracciato dalla Dott.ssa Tita Motolese, specializzata in Medicina riabilitativa, Medicina rigenerativa, Terapia infiltrativa, Terapia del dolore e alla guida dell’azienda Suerte Srl.





Lympha Ultra Med, nella sua versione avanzata del 2023 garantisce numerosi effetti benefici:

- Biostimolante: Ideale per lesioni muscolari, stimola il processo di riparazione dei tessuti.

- Decontratturante: Il calore generato ha un effetto miorilassante sui muscoli.

- Antinfiammatorio: Stimola la circolazione sanguigna nella zona trattata, attivando i processi antinfiammatori.

- Antalgico: L'ipertermia prodotta dal trattamento ha un immediato effetto antidolorifico.





Un trattamento di provata efficacia ma come funziona?





Il dispositivo utilizza campi elettromagnetici per riscaldare in modo preciso e controllato organi e tessuti a temperature superiori a quelle fisiologiche. Il trattamento è ben tollerato e privo di tossicità, ma deve essere eseguito esclusivamente da personale medico specializzato.

La medicina rigenerativa con Lympha Ultra Med è particolarmente efficace nel rigenerare tessuti e organi danneggiati, stimolando i processi di riparazione del corpo.

Recentemente, questo trattamento ha mostrato risultati positivi anche in pazienti affetti da patologie persistenti, senza il rischio di effetti avversi sovente riscontrati nelle terapie allopatiche.

La Dott.ssa Tita Motolese fa presente che «La medicina rigenerativa con Lympha Ultra Med è una simbiosi perfetta per dare maggiore forza guaritrice al corpo e raggiungere, mediante il macchinario, le energie necessarie per guarire. Possono essere varie le sostanze rigenerative che insieme all'efficacia della seduta di circa 40 minuti forniscono al corpo possibilità di ripresa rapida, anche e soprattutto per organismi che attraverso la malattia si sono indeboliti».

Prosegue «Questa terapia può apportare al mondo della scienza un risultato duraturo e mirato. Lympha Ultra Med mediante una microcamera, focalizza la sezione “infiammata”, che può essere una semplice osteoporosi o una patologia più complicata, trattando con precisione il fulcro, senza attaccare il tessuto sano attorno che serve appunto per la guarigione. Questo porta ad un dimezzamento delle tempistiche di guarigione».