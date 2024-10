Salute Mentale: Revman, il rapper poliziotto, sul tram con gli studenti

In occasione della Giornata della Salute Mentale Revman il Poliziotto Rapper porta il suo rap sul tram degli studenti





MILANO – In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, Revman il poliziotto rapper ha dato il suo contributo musicale sul "Tram della Salute Mentale", un'iniziativa di Milano4MentalHealth volta a sensibilizzare i cittadini sui temi della salute mentale.





Il tram, partito da Piazza Fontana alla presenza dell'assessore al Welfare Bertolé, ha offerto un'opportunità per far conoscere progetti, attività di prevenzione e azioni individuali che possono fare la differenza per il benessere psicologico.





Revman ha eseguito il suo brano "Zerobulli", realizzato durante i "Laboratori Rap" organizzati con l'associazione Fare X Bene.





Durante l'esibizione il poliziotto rapper ha sottolineato quanto sia fondamentale prevenire il bullismo per proteggere la salute mentale, affermando che "spesso le ferite emotive che subiamo da piccoli sono cicatrici che ci portiamo dentro da grandi".





Ha inoltre ricordato che anche chi appare forte e invulnerabile, come le forze dell'ordine e gli artisti, affrontano sfide mentali, e che chiedere aiuto rappresenta un atto di coraggio e non di debolezza.





Il viaggio sul Tram della Salute Mentale è proseguito a Piazza VI Febbraio, dove Revman ha cantato insieme a un gruppo di giovani studenti il brano "Zerobulli", ricco di messaggi significativi.





Alcuni versi, come "Questa canzone è una sensazione, dove rifugiarsi quando non splende più il sole, perché gentilezza e giuste parole fanno sentire le persone meno sole", hanno toccato il pubblico presente, trasmettendo un messaggio di empatia e solidarietà.





Altri passaggi, come "Restiamo insieme come un coro di voci, uniti per combattere le guerre più atroci", hanno invitato a costruire una comunità più coesa e unita contro il bullismo.





Il brano si è poi concluso con un forte messaggio di speranza: "Rapporti sinceri, un'armonia perfetta, insieme contro il bullismo, questa è la nostra scelta".





Revman, conosciuto come il "rapper della legalità", ha voluto ribadire l'importanza della sensibilizzazione e della prevenzione sui temi della salute mentale.





Il suo intervento ha offerto una prospettiva unica, dimostrando come la musica possa diventare uno strumento potente per promuovere la consapevolezza e incoraggiare il dialogo su questioni spesso difficili da affrontare.