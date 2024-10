'Radio 24' festeggia i 25 anni: una serata speciale

Annunciate le novità: la Piattaforma 4.0 di Radio 24 cresce e sbarca sulla connected tv e l’automotive. Un nuovo programma "Tik Tok Talk", selezionato dall’iniziativa "La trasmissione che non c'è"





MILANO - 1999-2024 – La passione si sente. E’ questo lo slogan caro a Radio 24 che oggi compie 25 anni di vita, festeggiati ieri sera a Milano con un evento speciale che ha ripercorso i tanti traguardi raggiunti e condiviso i progetti futuri. Una serata memorabile, carica di emozioni e sorprese, con annunci di grandi novità nella suggestiva cornice del Palazzo del Ghiaccio, trasformato per l’occasione in uno spazio multisensoriale sui toni del nero e del verde, i colori del logo di Radio 24.





Oltre 1.200 ospiti sono stati accolti sulle note live di una Dixieland Band, per vivere un viaggio nel tempo attraverso le epoche d’oro della radio, dagli esordi ad oggi. A raccontare il passato e ad omaggiare i 100 anni del mezzo radiofonico, tre ambienti ricostruiti per ripercorrere la magia delle diverse epoche: dai ruggenti anni '20, con un Secret Bar in perfetto stile speakeasy, agli anni ’70 delle radio libere fino ai mitici anni ’90, con il boom delle radio commerciali e la nascita di Radio 24, il 4 ottobre 1999. Un tributo quindi alle onde sonore, con scenografie immersive, dance floor e arcade room, dove ciascuna stanza riportava all’atmosfera dei tempi che furono. Accanto a questo viaggio nel passato, l’evento ha anche saputo raccontare il presente e il futuro di Radio 24 con un palco multifunzionale e un ledwall interattivo che hanno dato vita, attraverso immagini, video e contenuti multimediali, all’odierno mondo della radio, quello di Radio 24.





Presenti alla serata i vertici del Gruppo 24 ORE e della sua emittente.





"Il Gruppo 24 ORE ha scommesso sulla radio fin dal 4 ottobre 1999, fondando la prima emittente privata news & talk italiana con l’obiettivo di portare sul mezzo radio l’informazione di qualità e, insieme, l’intrattenimento intelligente. - ha dichiarato il Presidente del Gruppo 24 ORE Edoardo Garrone - Un esperimento riuscito grazie alla professionalità dei nostri conduttori e giornalisti di ieri e di oggi, senza dimenticare tutto lo staff che lavora dietro le quinte e che permette ogni giorno la messa in onda di un palinsesto unico nel suo genere".





L’Amministratrice delegata del Gruppo 24 ORE Mirja Cartia d’Asero ha aggiunto: "Radio 24 rappresenta all’interno della nostra media company la massima espressione della multimedialità e dell’innovazione tecnologica grazie alla piattaforma digitale integrata 4.0 che ci ha permesso di elevare all’ennesima potenza la nostra capacità di ingaggio degli ascoltatori su tutti i contenuti audio prodotti, tra trasmissioni e podcast originali, ottenendo numeri straordinari nei download come il record di 9,3 milioni di ascolti registrato a maggio".





Mentre il Direttore del Sole 24 Ore, Radio 24, Radiocor Fabio Tamburini ha spiegato che: "Due sono i punti di forza che hanno decretato il successo di Radio 24: la completezza dei notiziari e la ricchezza dei programmi, entrambi realizzati all’insegna dell’indipendenza e dell’autonomia, perché siamo e continueremo ad essere una radio libera, che separa i fatti dalle opinioni e che favorisce la dialettica e il confronto, valori che continueremo a coltivare sempre".





La festa è stata anche l’occasione per annunciare una grande novità, il debutto di Radio 24 su smart Tv e automotive. Federico Silvestri, Direttore Generale Media & Business del Gruppo 24 ORE, ha presentato l’evoluzione e l’estrema versatilità di Radio 24 nel presente, con la grande offerta della Piattaforma 4.0 capace di soddisfare sempre più tutte le richieste di ascolto on demand, e le novità che guardano al futuro: "Esattamente un anno fa abbiamo lanciato una innovativa piattaforma multimediale 4.0 rendendo l’offerta di contenuti ancora più accessibile – racconta Federico Silvestri - e oggi siamo orgogliosi di annunciare che questa piattaforma è scaricabile anche su tutte le principali smart tv e su tutte le applicazioni che troviamo nelle nostre autovetture. Un passo in più verso la multicanalità e la possibilità di fruire di tutti i contenuti Radio 24 in qualsiasi device, in qualsiasi momento, e da oggi anche in televisione e in macchina". Con questa novità gli utenti della piattaforma ora potranno fruire dei programmi in streaming, dei podcast e dei videopodcast direttamente dalle proprie smart TV, scaricando l’app dedicata per GoogleTV, Samsung e LG. Inoltre, sarà possibile ascoltare i contenuti di Radio 24 anche in auto, grazie alle app per Android Auto e Apple CarPlay, che consentono di collegare lo smartphone al display dell’auto e gestire la navigazione e l’ascolto dei contenuti di Radio 24 con un semplice gesto della mano e a breve anche con i comandi vocali.L’innovazione tecnologica va di pari passo con la sperimentazione sui contenuti di una radio che informa, cattura, fa riflettere e che coinvolge sempre chi l'ascolta, come sottolinea il Vicedirettore esecutivo di Radio 24, Sebastiano Barisoni: "L’innovazione continua che è stata operata in questi anni sul palinsesto e sui Gr ha permesso, pur senza perdere l’identità iniziale, di conquistare altre tipologie di pubblico". Un pubblico che si allarga giorno per giorno sempre di più. Dal 1999 ad oggi Radio 24 ha raggiunto numeri che parlano da soli: quasi 2.300.000 al giorno, 8 milioni e mezzo gli ascolti mensili e 6.600.000 le pagine viste ogni mese sulla nuova piattaforma di Radio 24 4.0.





E proprio da questo forte legame con il suo pubblico che Radio 24 ieri sera ha svelato l’identità e la proposta autorale dell’iniziativa La trasmissione che non c’è: un’iniziativa nata a giugno che ha coinvolto gli ascoltatori in un lavoro autoriale per la realizzazione di un nuovo programma che andrà in onda nel palinsesto 2025. Chiamata sul palco da Federico Silvestri l’ascoltatrice Esmeralda Dalla Longa, una studentessa del Master di giornalismo di 24 anni, è stata scelta con la proposta di programma dal titolo ‘Tik Tok Talk’, una trasmissione che vuole parlare del mondo dei social, in particolare appunto di Tik Tok, dell’impatto che hanno sugli utenti, della figura dell’influencer e del rapporto tra alter ego del profilo social e la persona reale. “E’ il punto di caduta di 3.500 proposte che sono arrivate in poche settimane alla radio e la scelta rappresenta anche l’avvio della nuova strategia del gruppo su Tik Tok” ha commentato il direttore Fabio Tamburini.





Esmeralda Dalla Longa si è così aggiudicata un contratto di collaborazione dal valore di 10mila euro per realizzare il suo nuovo programma insieme allo staff interno della radio.





Infine, suddivisi in sei aree tematiche - perché Radio 24 parla sempre e parla di tutto - si sono alternati sul palco tutti i giornalisti e i conduttori dei programmi, introdotti dai 14 partner che hanno voluto aderire con i loro brand alle iniziative legate al compleanno dell’emittente del Gruppo 24 ORE per rendere ancora più emozionante e indimenticabile la serata: DS Automobiles (Automotive Partner), Eni, Monge, UniCredit, Ford Pro, Intesa Sanpaolo, Generali (Official Partner), Trentino Marketing, Coca-Cola, Distilleria Marzadro, Pastificio Rummo, Oniverse, il Gruppo Lunelli con i brand Ferrari e Tassoni, e Birra Peroni con il brand Birra Raffo (Event Partner).





La festa è stata seguita sui canali social di Radio in tempo reale fino al taglio della torta con ben 124 contenuti, tra post e storie, postati durante la serata che in solo poche ore hanno registrato più di 8mila reazioni da parte del pubblico e oltre 160mila visualizzazioni raggiungendo oltre 150mila persone.





Giunti a mezzanotte si sono accese le luci, una grande torta con il logo dei 25 anni è stata tagliata e fra brindisi e congratulazioni si è dato il via alle danze con dj set fino a notte fonda, dopo le esibizioni di Alan Sorrenti e Ivana Spagna che hanno fatto cantare tutto il pubblico nella prima parte di serata. La festa è stata un tributo alla radio che libera l'informazione da 25 anni e che continua a evolversi ed innovarsi, mantenendo sempre viva la passione, perché a Radio 24 la passione si sente, si vive e, da oggi, SI VEDE!