Libri: esce 'Hell Figlia di Lilith 1-2', un nuovo viaggio nell’oscurità del mondo

ROMA - Alessia Tresoldi, talentuosa creator digitale e modella con oltre un milione di follower su Instagram (@alefe24) presenta il suo nuovo romanzo fantasy "Hell Figlia di Lilith 1-2", disponibile ora su Amazon. - Alessia Tresoldi, talentuosa creator digitale e modella con oltre un milione di follower su Instagram (@alefe24) presenta il suo nuovo romanzo fantasy "Hell Figlia di Lilith 1-2", disponibile ora su Amazon.





L'opera, segue la storia di Hell, una giovane ragazza con origini misteriose, figlia di Lilith e Lucifero, la figura mitologica associata alla ribellione e alla libertà. La trama si sviluppa in un contesto fantastico, dove Hell scopre i suoi poteri e la sua identità, affrontando sfide e combattendo contro forze oscure.





Mentre cerca di comprendere il suo posto nel mondo, Hell deve anche confrontarsi con le aspettative della sua eredità e le relazioni complesse con gli altri personaggi, che includono amici e nemici. La storia esplora temi come l'autenticità, il potere e la lotta per l'indipendenza, mentre Hell evolve da ragazza insicura a una figura forte e determinata.





Trama





Nata dall'unione tra Lucifero e Lilith, Hell è destinata a governare l'inferno, ma il suo destino è ben più complesso di quanto sembri. Divisa tra la tentazione del potere oscuro e la curiosità verso la luce umana, Hell si ritrova a esplorare i confini tra Inferno e Terra, tra magia e umanità.





Un brano tratto dal libro





"Ora è certo il cuore di Hell è diviso tra l'oscurità degli abissi e la luce del paradiso perduto. Figlia della dannazione e dell'Eden, Hell è più che una semplice erede: è il fulcro di una lotta tra mondi. Mentre i confini tra Inferno, Terra e Paradiso si dissolvono, Laila, una guardiana ribelle, minaccia di piegare le leggi della vita e della morte. Per fermarla, Hell dovrà confrontarsi con forze oscure, segreti familiari e un potere nascosto dentro di lei. Dovrà scegliere il suo destino, ma il prezzo potrebbe essere troppo alto, persino per la figlia del male. Il vero potere non è solo la forza, ma la capacità di scegliere il proprio destino".





L'autrice





Alessia Tresoldi nasce a Bergamo il 24 settembre 1998. Dopo un percorso di studi scientifici, consegue nel 2021 la laurea in Biotecnologie per la salute e inizia il suo percorso nell’ambito biotecnologico. Dal 2017 a oggi, Alessia è anche una modella e creator digitale conosciuta come @Alefe24, con oltre 1 milione di follower su Instagram. Sempre pronta a esplorare nuovi orizzonti, dopo il primo volume di "Hell figlia di Lilith", Alessia continua il suo viaggio nel mondo della narrativa fantasy, un secondo capitolo che affronta ancora più in profondità il misterioso universo e conflitto interiore della sua protagonista intrecciando magia e oscurità.





Perché leggere "Hell Figlia di Lilith"?





"Hell Figlia di Lilith" è un’avventura epica che parla di scelte, potere e libertà. Il romanzo affronta temi universali come l’autenticità e la lotta interiore, mentre Hell evolve da ragazza insicura a una figura forte e consapevole, in un racconto che tiene il lettore con il fiato sospeso fino all’ultima pagina. La storia rappresenta non solo una grande sfida per la protagonista, ma anche un invito per il lettore a esplorare i propri confini tra luce e oscurità.

Il libro è disponibile su Amazon e promette di catturare l’attenzione di tutti gli amanti del genere fantasy e di coloro che cercano una narrazione profonda, ma anche leggera ed avvincente.