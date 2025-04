Indagini sulla morte di Fabiana Chiarappa: tragedia sulla strada tra Turi e Putignano

BARI - Proseguono le indagini sulla tragica scomparsa di Fabiana Chiarappa, soccorritrice della postazione 118 di Turi, che ha perso la vita nella serata di ieri a soli 32 anni in un incidente stradale lungo la strada che collega Turi a Putignano.La giovane era alla guida della sua moto, una Suzuki SV 650, quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è finita contro un muretto a secco. L’incidente è avvenuto nel suo giorno libero, e i primi soccorsi sono stati prestati proprio dai colleghi del 118, intervenuti sul posto.La salma è stata trasferita al Policlinico di Bari, dove verranno effettuati accertamenti medico-legali per chiarire le cause del decesso. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, vi è quella secondo cui un’auto possa aver investito il corpo di Fabiana quando era già a terra. Un dettaglio drammatico, confermato dai colleghi della vittima, che hanno riferito che la giovane era irriconoscibile.I Carabinieri sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.