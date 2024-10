Il Quartetto di Cremona porta la musica classica ad alta quota con una performance esclusiva a bordo di un volo Vueling

In occasione della loro tournée in Spagna, i musicisti italiani si sono esibiti a bordo di un volo della compagnia aerea spagnola da Barcellona a Palma di Maiorca





MILANO - Musica ed emozioni sui voli Vueling (parte del gruppo IAG e che quest’anno festeggia il ventesimo anniversario): lo scorso 22 ottobre, la compagnia aerea ha infatti ospitato il Quartetto di Cremona che, nel corso della tournée spagnola organizzata con il sostegno del Consolato d’Italia e dell’Istituto Italiano di Cultura di Barcellona, ed inserita nel tour mondiale che l’ensemble terrà in occasione del 25° anniversario di carriera, si è esibito sulla tratta da Barcellona a Palma di Maiorca.





Proprio a bordo di quel volo, l’ensemble si è esibito in un breve momento musicale allietando i passeggeri sulle note di "Quando le sere al placido", aria di Giuseppe Verdi. Questa speciale attività a bordo è in linea con l'impegno di Vueling nella promozione della cultura e al contempo nell’offerta di un'esperienza unica a bordo per i suoi clienti.





Fondato nel 2000, il Quartetto di Cremona è un ensemble da camera tra i più apprezzati a livello internazionale. Sul volo Vueling, si sono esibiti Cristiano Gualco (primo violino) e Simone Gramaglia (viola) che, assieme a Paolo Andreoli (secondo violino) e Giovanni Scaglione (violoncello), suonano assieme ormai da un quarto di secolo.