Gestire insieme il cambiamento, comprendere l'impatto della menopausa sul posto di lavoro

MILANO – Intimina, da sempre impegnata nell’informazione sulla salute intima, ha condotto un'indagine approfondita nel Regno Unito, in Spagna, in Italia e in Francia. Questo studio, che ha coinvolto 4.020 persone attualmente impegnate nel mondo del lavoro, indaga la percezione e l’impatto della menopausa e dei suoi sintomi sul luogo di lavoro, dal punto di vista femminile e maschile. – Intimina, da sempre impegnata nell’informazione sulla salute intima, ha condotto un'indagine approfondita nel Regno Unito, in Spagna, in Italia e in Francia. Questo studio, che ha coinvolto 4.020 persone attualmente impegnate nel mondo del lavoro, indaga la percezione e l’impatto della menopausa e dei suoi sintomi sul luogo di lavoro, dal punto di vista femminile e maschile.





L'indagine ha rivelato che l’81% delle donne intervistate (76% per quanto riguarda le donne italiane) ha riferito di aver sperimentato sintomi della menopausa come stanchezza, vampate di calore, sudorazione notturna, problemi di sonno, difficoltà di memoria o concentrazione, dolori articolari e sbalzi d'umore. In particolare, il 68% ha sperimentato più di un sintomo, mentre il 13% ne ha sperimentato solo uno. Una piccola parte, il 12%, non ha riportato alcun sintomo.





Questi sintomi hanno avuto un profondo impatto su vari aspetti della vita quotidiana. Per il 44,5% delle intervistate, la vita domestica è stata influenzata negativamente, mentre il 44,3% ha segnalato un impatto negativo sulla propria vita lavorativa. La vita sessuale e la vita sociale sono state influenzate per il 41% e il 38%. È interessante notare che il 18% non ha segnalato alcun impatto negativo dai sintomi.





Per quanto riguarda la vita lavorative, il 24% delle persone intervistate ha scelto di tornare a casa o si è presa un giorno di ferie a causa dei sintomi della menopausa. Il sondaggio ha inoltre evidenziato che il 68% delle intervistate ha discusso dei sintomi della menopausa con i colleghi, prevalentemente con colleghe vicine alla loro età (64%) – più aperte sul tema le italiane: il 72% ne ha discusso, nel 67% dei casi con colleghe più o meno coetanee.





Il supporto e la comprensione sul posto di lavoro sono risultati carenti, con solo il 43% delle intervistate che riteneva di avere il supporto di colleghi e manager – per l’Italia il dato è del 47%. Al contrario, il 33% si sentiva non supportato e il 24% era incerto sul livello di supporto. Erano evidenti preoccupazioni sull’impatto professionale, poiché il 38% delle intervistate temeva che le proprie capacità sarebbero state messe in discussione sul lavoro a causa dei sintomi della menopausa. Inoltre, il 33% temeva che prendersi del tempo libero per i sintomi della menopausa avrebbe portato a scetticismo o giudizi da parte di colleghi o manager.





L'educazione sulla menopausa è stata considerata utile, con il 57% che ritiene che educare colleghi e manager sulla menopausa sarebbe utile. In termini di ricerca di consigli medici, il 54% delle persone intervistate ha consultato un medico in merito ai sintomi della menopausa, mentre il 44% non l'ha fatto.





E gli uomini?





Durante la ricerca, è emerso chiaramente che gli uomini avevano diverse interpretazioni e percezioni della menopausa e il suo impatto sul lavoro. Nel descrivere la menopausa, il 56% degli intervistati maschi l'ha identificata come un cambiamento ormonale, mentre il 47% l'ha vista come la mancanza di cicli mestruali. Inoltre, il 30% ha associato la menopausa all'incapacità di avere figli, il 21% l'ha percepita come uno stato d'animo irrazionale ed emotivo e il 21% l'ha collegata a un cambiamento nella libido.

Quando è stato chiesto loro quali sintomi della menopausa avevano notato nelle donne sul posto di lavoro, il 64% degli intervistati maschi ha menzionato sbalzi d'umore, mentre il 61% ha osservato vampate di calore o sudorazione. Il 49% ha notato irritabilità, il 39% scarsa energia o stanchezza, il 27% difficoltà di concentrazione e il 24% depressione. Il sondaggio ha anche rivelato che il 48% degli uomini ha riferito di essere stato in qualche modo influenzato dai sintomi della menopausa delle colleghe al lavoro.

I livelli di comfort tra gli uomini nel discutere di mestruazioni o argomenti relativi alla menopausa nel posto di lavoro erano moderati, con il 48,5% che si sentiva a suo agio – per gli italiani, il dato sale al 57%. Inoltre, il 46% ha espresso il desiderio di ricevere più informazioni sulla menopausa (33% per i partecipanti italiani) dai propri datori di lavoro per supportare meglio le colleghe, mentre il 39% non ha espresso alcun interesse. Nel rapporto con le colleghe che manifestavano sintomi legati alla menopausa, il 52% degli intervistati ha indicato che avrebbe mostrato più pazienza e supporto, e il 38% ha affermato che avrebbe chiesto come essere d’aiuto. Inoltre, il 17% ha affermato che avrebbe fatto più ricerche sulla menopausa, mentre il 10% l'avrebbe considerata un membro del team poco capace.

L'accettabilità del tempo libero dovuto ai sintomi della menopausa è stata ampiamente riconosciuta, con quasi l'80% degli uomini che ha ritenuto accettabile che le donne si prendessero del tempo libero, comprendendone la necessità se i sintomi erano debilitanti.

Il sondaggio si è concluso con un forte appello a un maggiore supporto, flessibilità ed empatia per le donne che sperimentano i sintomi della menopausa, poiché il 71% ha concordato sulla necessità di tali misure sul posto di lavoro.

Il sondaggio di Intimina sottolinea l'importanza di affrontare la menopausa sul posto di lavoro e di maggiore consapevolezza, supporto ed educazione. Questo sondaggio è una delle tante iniziative di Intimina per aumentare la consapevolezza sui problemi che le donne affrontano in tutto il mondo. Rompendo i tabù e aprendo dialoghi sulla menopausa, Intimina mira ad aiutare le persone a vivere una vita migliore e a raggiungere il loro pieno potenziale.

Promuovendo un ambiente di comprensione ed empatia, i datori di lavoro possono garantire che tutti i dipendenti, indipendentemente dalla loro fase della vita, possano prosperare sia professionalmente che personalmente. Attraverso una maggiore consapevolezza e supporto, Intimina ritiene che le donne possano gestire la menopausa con dignità e sicurezza, portando a vite più sane e produttive.