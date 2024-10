Enogastronomia, il 31 ottobre degustazione e incontro coi produttori dell’olio di Reggello al Mercato Centrale di Firenze

Photo credits: fonte Comune di Reggello

Un appuntamento gratuito dedicato all'assaggio dell'olio di Reggello per scoprirne le caratteristiche sensoriali. L'evento si terrà giovedì 31 ottobre alle 17 in piazza del Mercato Centrale e sarà un'occasione unica per partecipare a una degustazione di oli toscani, e conoscere meglio i segreti dei produttori dell' "oro verde" della regione.





L’incontro è organizzato in collaborazione con Anapoo, l’associazione nazionale di assaggiatori professionisti di olio extra vergine di oliva, e prevede una degustazione e un incontro con i produttori di olio extra vergine di oliva. La coltivazione delle olive a Reggello è una pratica agricola antica che risale al XIV secolo, e che oggi conta più di 60 produttori d’olio, 25 aziende agricole e 6 frantoi, oltre a molti eventi dedicati all’olio.





L’evento è gratuito, aperto a tutti gli amanti dell’olio. Per iscriversi occorre scrivere a info.firenze@mercatocentrale.it





Mercato Centrale





Il Mercato Centrale è stato ideato e fondato nel 2014 a Firenze da Umberto Montano, imprenditore appassionato e creativo con oltre quarant’anni di esperienza nel vasto panorama della ristorazione fiorentina di alta qualità, con l’obiettivo di contrastare la lenta scomparsa dal centro città dei negozi di alimentari tradizionali e di tutte le buone pratiche del loro mestiere. Per dare vita al suo progetto, Montano ha trovato una visione condivisa e si è associato al gruppo Human Company della famiglia Cardini-Vannucchi, punto di riferimento in Italia nel turismo all’aria aperta. La sinergia nata dal loro incontro ha permesso di decodificare un nuovo linguaggio nel mondo del cibo, che fa della semplicità la sua forza. Questa idea prende vita in un formato innovativo, che porta in primo piano gli "artigiani del gusto" e il loro saper fare in un’ideale piazza della bontà, luogo di incontro e spazio per la scoperta, in dialogo costante con il tessuto urbano. Il Mercato Centrale conta oggi cinque location: a Firenze, Roma, Torino, Milano e Melbourne, confermandosi un format in continua evoluzione.