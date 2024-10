Claro, uscito il nuovo singolo dal titolo 'BMW'

Dopo il successo virale di "Nuit", che ha conquistato TikTok raggiungendo milioni di visualizzazioni, Claro torna con "BMW", il suo nuovo singolo. Un brano che, con il suo ritmo pulsante a mezz'aria tra deep e voglia di libertà, racconta una storia di sentimenti in bilico tra amore e odio, in cui la perdita e il desiderio di riscatto si fondono in un racconto crudo e sincero. Il brano si può ascoltare su Spotify al seguente link Dopo il successo virale di "Nuit", che ha conquistato TikTok raggiungendo milioni di visualizzazioni, Claro torna con "BMW", il suo nuovo singolo. Un brano che, con il suo ritmo pulsante a mezz'aria tra deep e voglia di libertà, racconta una storia di sentimenti in bilico tra amore e odio, in cui la perdita e il desiderio di riscatto si fondono in un racconto crudo e sincero. Il brano si può ascoltare su Spotify al seguente link https://9uck1.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1f8JIKXwHGZcrX0Hz9Rv4a0NUL/AsK2RRRCOO0q





"BMW", sorretto da un beat di matrice elettronica, si snoda tra parole che evocano immagini forti e vivide: una relazione che si dissolve tra gli errori del passato, ma che, nonostante tutto, lascia una traccia indelebile nella mente di chi l'ha vissuta. Due persone che si sono amate intensamente, ma che ora cercano di ritrovarsi, persi tra emozioni contrastanti e ricordi dolorosi. «Baby tu mi chiami se ti senti sola, non era nei piani perderti ancora» canta Claro, mettendo in luce la fragilità di un rapporto che, sebbene incrinato, continua a mantenere una connessione invisibile tra due anime che non riescono a dimenticarsi.





«Ma tu ancora chiedi la notte come stai, passano i pensieri ma tu no non passi mai», recita uno dei versi più rappresentativi del brano, sottolineando un sentimento di inseguimento costante, dove l’amore, sebbene relegato in secondo piano rispetto alla ricerca del successo e degli svaghi, rimane impresso nella memoria, come una cicatrice indelebile.





Il giovane talento torinese non si limita però a raccontare una storia d’amore. "BMW" è anche un grido di rivincita, l’espressione del desiderio di andare avanti nonostante tutto, di scappare da un passato che continua a ferire e di abbracciare nuove strade, nuovi obiettivi. «Ho tolto l’amore ma continuo con il contante» canta ancora l’artista, traducendo in musica un concetto per certi versi difficile da interiorizzare, ma a tratti necessario per guardare al futuro: l’amore lascia spazio a nuovi stimoli, tra cui la carriera, il denaro, il successo, ma la sua assenza non passa mai davvero inosservata.





«BMW è una canzone nata in un momento di riflessione – spiega Claro -, dove il passato e il futuro si mescolano in una corsa senza fine. È un brano che parla di crescita, di accettazione, ma anche di fuga. Spesso, quando un amore finisce, restiamo imprigionati tra i ricordi e la realtà. Ho voluto raccontare cosa significa trovare la forza di andare avanti, anche se, nel profondo, c'è sempre qualcosa che ci riporta indietro».





Il sound di "BMW" richiama un mondo fatto di corse notturne, di macchine che sfrecciano nella notte tra luci e ombre, dove ogni curva rappresenta una decisione, un bivio tra ciò che è stato e ciò che si vuole raggiungere. Le sonorità ballabili e ipnotiche, creano un’atmosfera unica, che spinge l’ascoltatore a non rinnegare, bensì ad esplorare, un universo sensoriale fatto di desideri inconfessabili e paure nascoste.





"BMW", dietro la sua apparente leggerezza, nasconde un messaggio importante. Claro, con la sua scrittura sincera e incisiva, continua a raccontare storie vere, storie di vita vissuta, in cui l’amore e la ricerca di sé si intrecciano, creando una narrazione priva di filtri in cui immergersi per ritrovarsi.





Dopo "Nuit", che ha totalizzato milioni di visualizzazioni su TikTok e ha portato l’artista sotto i riflettori della scena musicale italiana, con "BMW" Claro ci regala un nuovo tassello della sua evoluzione artistica, un mix perfetto di suoni e sentimenti, mantenendo però una freschezza e una modernità che lo proiettano direttamente verso il futuro della musica. Un futuro che Claro sembra pronto a conquistare, una strada che, proprio come le ruote di quel BMW che fa "sky sku sku", lo porterà lontano.





Per quel che riguarda Gabriele Di Chiaro, in arte Claro, è un cantautore torinese classe 2003. Fin da bambino, nutre una forte passione per la musica, scrivendo i primi testi sui quaderni di scuola e trascrivendo le sue emozioni in rima. Questo legame profondo con l’arte lo porta ad incidere la sua prima canzone nel 2021, dopo un evento personale significativo. La sua capacità di trasformare le esperienze quotidiane in testi lo rende uno dei migliori esponenti della scena urban-trap italiana.