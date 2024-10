ATP Masters 1000 Shanghai: Jannik Sinner in semifinale dopo la vittoria su Medvedev

janniksin Ig

Jannik Sinner si qualifica per la semifinale del torneo ATP Masters 1000 di Shanghai dopo aver sconfitto il russo Daniil Medvedev con un netto 6-1, 6-4. Per il giovane altoatesino, questa è la prima semifinale nella sua carriera nel torneo di Shanghai, un traguardo che conferma il suo grande momento di forma.Nel primo set, Sinner è partito forte, mettendo in difficoltà Medvedev con un servizio potente e veloce, che gli ha permesso di portarsi rapidamente sul 4-1. Nonostante i tentativi del russo di resistere con le sue precise demi-volée, Sinner ha dominato grazie ai suoi solidi colpi da fondo campo, chiudendo il set 6-1.Il secondo set è stato più equilibrato, con i due giocatori che si sono sfidati punto su punto fino al 2-2. Tuttavia, Sinner ha dimostrato grande abilità con i pallonetti, riuscendo a mettere in difficoltà Medvedev e a chiudere il match con il risultato di 6-4.In semifinale, Sinner affronterà il ceco Tomas Machac, che ha eliminato a sorpresa lo spagnolo Carlos Alcaraz con un 7-6, 7-5. Nel primo set, Machac e Alcaraz hanno mantenuto il servizio fino al tie-break, dove il ceco ha prevalso grazie a un dritto incisivo. Nel secondo set, Alcaraz ha preso il vantaggio con i suoi lungolinea, ma Machac è riuscito a rimanere in partita con i suoi potenti top spin, pareggiando sul 4-4 e poi aggiudicandosi la vittoria con il rovescio decisivo.La semifinale tra Sinner e Machac promette spettacolo, con il giovane italiano che cercherà di confermare il suo ottimo percorso a Shanghai e raggiungere la finale del prestigioso torneo.