Vercelli: provvidenziale intervento dei Carabinieri salva una donna dal suicidio

VERCELLI - Un intervento tempestivo e provvidenziale dei Carabinieri di Vercelli ha salvato la vita di una donna, trovata in condizioni critiche nella sua abitazione, con entrambi i polsi recisi. L'allarme è scattato a seguito di una chiamata d’emergenza ricevuta dal Centro Unico di Risposta del 112, inoltrata alla Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Vercelli.

La chiamata disperata

La segnalazione è partita direttamente dalla donna stessa, residente nel vercellese, che ha contattato il numero di emergenza in preda a un profondo sconforto. Con voce tremolante, ha confidato all'operatore le difficoltà della sua vita, riferendo il desiderio di mettere fine alla propria esistenza e "raggiungere la madre in paradiso". Il pianto di sottofondo e la gravità delle sue parole hanno immediatamente messo in allerta l’operatore, che ha capito la criticità della situazione.

L'intervento immediato

Mentre l’operatore continuava a mantenere viva la conversazione per guadagnare tempo prezioso, ha rapidamente acquisito le informazioni necessarie, come nome e indirizzo della donna, e ha allertato la pattuglia più vicina. In pochi minuti, i Carabinieri sono giunti all’abitazione, dove la porta d’ingresso risultava socchiusa. Entrati senza perdere tempo, i militari hanno trovato la donna supina sul letto, con evidenti ferite ai polsi e ancora al telefono, in contatto con l'operatore della centrale.

Il salvataggio

I Carabinieri hanno agito prontamente: uno di loro ha immediatamente chiamato il 118, mentre l’altro ha tamponato le ferite utilizzando un indumento trovato nella stanza. La situazione era particolarmente grave, con il braccio destro che presentava una lacerazione più profonda. Nonostante le condizioni critiche, i militari sono riusciti a mantenere la donna vigile, cercando di ritardare il torpore dovuto alla perdita di sangue.

Il ricovero

Grazie all’intervento tempestivo, la donna è stata trasferita rapidamente al nosocomio più vicino, dove i sanitari le hanno fornito le cure necessarie. In ospedale, è stato avviato un percorso di recupero e riabilitazione per favorire una ripresa completa.