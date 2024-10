A teatro la rivoluzione di Contu: tra emozioni, riflessioni e risate

Uno spettacolo rivoluzionario la stand pup comedy di Daniele Contu, tra emozioni, risate e riflessioni: tappe a Roma, Milano, Nuoro, Oristano, Porto Torres, Lanusei





ROMA - È una inedita forma teatrale, mai vista prima, fatta di risate, emozioni e riflessioni profonde quella creata da Daniele Contu con il suo spettacolo "Maa Veraamente?". Una Stand Pup Comedy, ovvero una commedia fatta con i pupazzi, con personaggi, attentamente analizzati sotto il profilo psicologico-emotivo, incredibilmente realistici e riconducibili a persone esistenti e/o esistite.





Pupazzi si, ma esseri umani a tutti gli effetti, grazie a Daniele Contu che è molto di più di un comune intrattenitore.





Bensì uno psicologo caratterista che mette in scena personaggi esistenti o esistiti, trattando tematiche delicate come guerra, famiglia, religione, droghe, amore e pregiudizi sociali, attraverso l’utilizzo del paradosso comico.





Uno spettacolo unico





Ignazzino il tossico, Giggi il bambino irriverente e Nonna Vitalia la tipica nonna sarda prendono vita sotto gli occhi del pubblico, diventando molto più che semplici pupazzi. Tanti i personaggi che sembrano persone vere, pronte a far ridere, riflettere ed emozionare gli spettatori, facendoli dimenticare completamente di avere di fronte delle marionette animate.

Dalle risate travolgenti alle riflessioni più profonde lo spettacolo "Maa Veraamente?" riesce a far provare agli spettatori ogni tipo di emozione, trasportando il pubblico in un vero e proprio sogno dal quale non vorranno svegliarsi fino alla chiusura del sipario.

Un inedito format teatrale quindi, che promette di regalare al pubblico un'esperienza unica, fatta di risate, emozioni e riflessioni profonde.





Una rivoluzione teatrale





Per capire cos’è lo spettacolo proposto da Contu bisogna dimenticare tutto quello che si sa sui ventriloqui ed i pupazzi.

La Stand Pup Comedy di Daniele Contu è una vera rivoluzione teatrale, una performance unica dove la comicità brillante e provocatoria della stand-up si fonde con la sorprendente presenza scenica di personaggi iper-realistici. Con un risultato che è qualcosa di mai visto prima, che stordisce il pubblico.

Un’esperienza teatrale da vivere come mai fatto prima d'ora, che costituisce una rivoluzione teatrale nell'ambito dello spettacolo dal vivo.





Le tappe del tour





Le prime tappe dello spettacolo sono queste: il 25 ottobre a Lanusei presso il Teatro Tonio Dei, il 15 novembre a Milano al Teatro Guanella, il 22 novembre a Porto Torres presso il Teatro Andrea Parodi, il 29 novembre ad Oristano presso il Teatro Antonio Garau, il 26 gennaio a Nuoro presso il Teatro San Giuseppe, ed il 31 gennaio a Roma presso il Teatro Tirso De Molina.

Altre tappe sono previste a Torino, Firenze, Genova, Napoli e Catania.

Per tutte le altre informazioni su Daniele Contu, il suo tour di stand pup comedy e per acquistare i biglietti del tour basta visitare il sito internet www.danielecontu.com/spettacoli/maa-veraamente

Lo spettacolo è consigliato per un pubblico dai 12 anni in su, ed i bambini devono essere accompagnati.





Chi è Daniele Contu





Daniele Contu è molto di più di un comune intrattenitore. È uno psicologo caratterista che mette in scena personaggi esistenti o esistiti, trattando tematiche delicate come guerra, famiglia, religione, droghe, amore e pregiudizi sociali, attraverso l'utilizzo del paradosso comico.

Dopo varie esperienze giovanili come animatore Contu si forma con numerosi corsi di formazione nel settore:

Drammaturgia con Gabriele Ferrari (Torino), Teatro Fisico con Paola Giusti (Argentina), Costruzione del pupazzo cinematografico con il Teatro di figura Umbro (Perugia), Regia nel Teatro d’animazione con Matthias Tragger (Germania), Manipolazione dei burattini con Walter Broggini (Torino), Costruzione dei burattini con Natale Panaro (Asti), l’Attore e la Maschera nella Commedia dell’Arte con Fabio Mangolini (Ferrara), la scuola internazionale di Commedia dell’Arte con Malaky Bogdanov (Inghilterra), Training e Script analisys con Michael Margotta (Usa), Metodo di recitazione Maisner con Anna Maria Cianciulli (Firenze), Metodo di Recitazione Stanisvlasky con Coco Leonardi (Argentina), La Marionetta Fondamentale con Stephen Motram (Inghilterra), Tecniche di cabaret con Katia Beni (Firenze), La Dinamica del Corpo Espressivo con Helenne Pirenne (Belgio), Tecniche di ventriloquia con Tom Crowl (Usa) , Stand up Comedy con Filippo Giardina (Roma) , Psicologia della Stand up Comedy con Dario Benedetto (Torino).

Dopo una lunga parentesi di feste di piazza, in cui Contu con i suoi burattini gira tutta la Sardegna e intrattiene centinaia di migliaia di spettatori, riesce ad entrare nei circuiti teatrali.

Un periodo felice, in cui Contu scrive uno spettacolo all’anno: pochi i comuni sardi che non hanno visto i suoi spettacoli.

Da qui il salto sui palcoscenici nazionali ed internazionali, e nel 2009 il suo spettacolo viene selezionato per rappresentare l’Italia a Washington.

Nel 2011 registra il settecentesimo spettacolo da professionista.

Negli States conosce la ventriloquia e capisce che è la nuova strada da seguire. Perché i burattini non funzionano in TV, ma solo dal vivo. Il ventriloquo funziona invece anche in Tv, perché mette in relazione diretta e sullo stesso piano l’attore e il pupazzo.

Inizia quindi a studiare anche ventriloquia.

Dopo una parentesi in Svizzera nel gennaio 2012 si presenta alle selezioni di Italia’S Got Talent. Supera il provino e quello che succede sul palco di Canale 5 esalta la sua performance e accelera la sua carriera.

Fino a far arrivare i suoi spettacoli sui palcoscenici di tutta Italia.