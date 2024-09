Us Open: Storico trionfo di Sara Errani e Andrea Vavassori nel doppio misto

Credits: Us Open Tennis Championships

FRANCESCO LOIACONO - Sara Errani e Andrea Vavassori hanno scritto una pagina storica per il tennis italiano, vincendo il titolo di doppio misto agli Us Open. La coppia azzurra ha battuto in finale gli americani Donald Young e Taylor Townsend in due set con il punteggio di 7-6, 7-5, conquistando così il primo successo italiano nel doppio misto in un torneo del Grande Slam.Il primo set è stato molto equilibrato, arrivando al 6-6 e costringendo le due coppie a giocarsi il parziale al tie-break. Grazie a un dritto preciso, Errani e Vavassori sono riusciti a prevalere. Nel secondo set, la coppia italiana ha mantenuto il vantaggio con un servizio potente, chiudendo il match e assicurandosi il titolo.Sabalenka e Pegula in finale nel singolare femminileNel torneo di singolare femminile, la bielorussa Aryna Sabalenka ha raggiunto la finale dopo aver superato l'americana Emma Navarro con il punteggio di 6-3, 7-6. Nella seconda semifinale, Jessica Pegula ha sconfitto la ceca Karolina Muchova in tre set, rimontando e vincendo per 1-6, 6-4, 6-2. Sabalenka e Pegula si affronteranno dunque per il titolo degli Us Open.