Tentato attentato a Trump in Florida: arrestato un uomo armato di AK-47 vicino al golf club

STATI UNITI - Domenica 15 settembre, alcuni colpi di arma da fuoco sono stati sparati a Palm Beach, in Florida, nei pressi del golf club dove stava giocando Donald Trump. La polizia ha trovato uno zaino, una telecamera GoPro e un fucile AK-47 con mirino tra i cespugli. L'FBI ha dichiarato che si è trattato di un "tentato assassinio" nei confronti dell'ex presidente.Il sospettato, Ryan Wesley Routh, 58 anni, è stato arrestato. Routh ha una lunga lista di precedenti penali, tra cui arresti per possesso di droga e guida senza patente. Si ritiene che l'uomo abbia criticato Trump sui social media e sostenuto la causa ucraina. Routh, attualmente imprenditore alle Hawaii, è in custodia dell'FBI con l'accusa di aver pianificato un attentato contro Trump.