Ferrinis, uscito il nuovo singolo dal titolo 'La Fine dello Show'

Dopo aver conquistato tutte le classifiche indipendenti con ritmi coinvolgenti e spensierati, i Ferrinis tornano con un brano che si discosta dalle precedenti release, mostrando una profondità emotiva inaspettata e una versatilità che li consacra come artisti capaci di reinventarsi continuamente, sorprendendo per la loro maturità autorale, interpretativa e la capacità di catturare l'attenzione fin dal primo ascolto. "La Fine Dello Show", il loro nuovo singolo, è un tuffo intimo e struggente in universo sonoro più intimo e riflessivo, accompagnato dalla dolcezza del pianoforte e degli archi. Il brano si può ascoltare su Spotify al seguente link https://9uck1.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeG13EYP3WsqQTGLloXQb/SYH4nQIO8zv5





Un brano che si fa portavoce di un dolore sussurrato, ma non per questo meno intenso, che racconta la fine di una relazione segnata da "tira e molla", da speranze e illusioni, fino alla consapevolezza che la separazione è l'unica strada possibile. «E se il cielo crolla sopra di noi, so che prima o poi sarà tutto ok», cantano i due fratelli romagnoli, con una sincerità disarmante, mostrando il loro lato più vulnerabile.





Un netto cambio di direzione che rende ancora più evidente il successo dei Ferrinis: se in passato Maicol e Mattia ci avevano abituati ad un sound energico, frizzante e ballabile, perfetto per i momenti di leggerezza, questo nuovo progetto segna un ritorno all'essenziale, spogliato di ogni artificio, per mettere a nudo le emozioni più autentiche. Il testo, intriso di malinconia, narra la fine di un rapporto di coppia con una delicatezza che accarezza ogni parte della traccia: «Mi hai buttato via come fossi niente, sparisco solo dietro le quinte, anche se piango ancora un po', oggi finisce il nostro show».





La produzione raffinata e curata nei minimi dettagli, enfatizza la versatilità dei Ferrinis, capaci di passare con naturalezza da sonorità pop-dance e latin a ballate dal sapore intimo e cinematografico.





«Abbiamo voluto condividere una parte di noi che finora non avevamo mai mostrato – raccontano Maicol e Mattia -. Questo brano è nato in un momento di riflessione, quando ci siamo resi conto che alcune storie, nonostante i presupposti e tutti i tentativi di farle funzionare, devono ineluttabilmente arrivare ad una fine. È stata una scelta difficile, ma necessaria, e con "La Fine Dello Show" volevamo trasmettere questa sensazione di chiusura, ma anche di rinascita».





I Ferrinis, con questo singolo, si allontanano momentaneamente dall’immagine leggera e festosa che il pubblico ha imparato a conoscere, per abbracciare una dimensione più intima e indifesa. "La Fine Dello Show" assume i tratti di uno specchio musicale sull’inevitabilità del cambiamento e sulla forza che nasce dalla consapevolezza. La grazia del pianoforte e degli archi accompagna il viaggio emotivo dei due artisti, rendendo il pezzo un esemplare accompagnamento sonoro per tutti coloro che conoscono la necessità di porre fine ad un capitolo importante della propria vita per scriverne uno nuovo.





Inoltre, questa traccia segna un importante punto di svolta nella carriera dei Ferrinis, dimostrando che, pur rimanendo fedeli alla loro identità, sono capaci di evolversi e di affrontare temi più maturi e complessi. La scelta di un arrangiamento minimalista, ma carico di emozione, testimonia la loro crescita e la volontà di sondare nuovi territori musicali, aprendo la strada ad una fase in cui la loro musica potrebbe raggiungere un pubblico ancora più vasto.





Con "La Fine Dello Show", i Ferrinis dimostrano di essere capaci di reinventarsi continuamente, abbracciando nuove sfumature della loro musica e della loro sensibilità artistica. Questo brano segna l'inizio di un nuovo capitolo per il duo romagnolo, che non ha paura di mostrare il proprio lato più fragile e umano. Un brano che parla di addii, ma anche di nuovi inizi, e che invita l'ascoltatore a riflettere sulla complessità dei rapporti interpersonali e sulla bellezza della vulnerabilità.





Per quel che riguarda i Ferrinis, duo composto dai fratelli Maicol e Mattia, nati a Forlì con un anno di differenza e spesso scambiati per gemelli, hanno coltivato sin dall'infanzia una profonda passione per la musica dance, passione che li ha accompagnati fino all'adolescenza. Nonostante un periodo di pausa, la loro dedizione non ha mai vacillato: la quarantena ha rappresentato per loro un momento di riscoperta e rinnovato interesse, spingendoli a mettersi in gioco con maggiore determinazione. Adottando il nome d'arte Ferrinis, simbolo della loro unione fraterna, hanno iniziato a comporre brani originali. Il loro debutto con il singolo "Balla Con La Luna", uscito il 26 giugno 2020, cattura un messaggio di libertà e spensieratezza, invitando ad abbandonare le preoccupazioni legate al contesto sociale dell'epoca. Questa prima release ha riscosso un notevole successo, consolidando il loro ingresso nel mercato italiano. L'ascesa dei Ferrinis nel panorama musicale, però, è stata suggellata nel Dicembre 2023 con l'uscita del singolo "Nessuno" e, il mese successivo, con il rilascio del loro primo omonimo album, che ha rapidamente conquistato oltre 300.000 streams. Questo incredibile traguardo ha aperto la strada a "La Voglia Che Mi Fai", brano che segna una preziosa evoluzione nella loro carriera, esplorando le sfumature dell'innamoramento e del desiderio con profonda intensità. La traccia, vibrante anteprima della versione deluxe del disco d’esordio, è un vero e proprio inno all'amore in chiave pop-dance. La musica dei Ferrinis parla direttamente al cuore, esprimendo sentimenti autentici e viscerali, avvolti da sonorità dance che invitano all'ascolto e al movimento. Con radici profondamente ancorate nella musica dance e un'innata capacità di reinventare il genere infondendovi nuova energia e profondità emotiva, i Ferrinis si configurano come artisti innovativi e narratori di storie di vita vissuta. La loro ambizione è quella di creare canzoni dall’accezione universale, capaci di unire generazioni diverse, dai bambini agli adulti. Con una visione che punta ad un'ascesa significativa nel panorama discografico, i Ferrinis sono determinati a lasciare un'impronta indelebile nel settore, introducendo generi inediti e portando freschezza con le loro idee innovative.