Tragico incidente a Senigallia: coppia di ciclisti travolta e uccisa da un'auto sulla Statale 16

ANCONA - Un drammatico incidente si è verificato lungo la Strada Statale 16, nella zona Ciarnin di Senigallia, in provincia di Ancona. Una coppia di ciclisti, un uomo e una donna conviventi, ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto coinvolta in una carambola che ha interessato quattro veicoli.L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio, quando un'automobile, coinvolta nello scontro multiplo, ha perso il controllo e ha travolto i due ciclisti, uccidendoli sul colpo. I soccorsi sono stati immediatamente allertati, ma per la coppia non c'è stato nulla da fare.Sul luogo dell'incidente è intervenuta la Polizia Stradale, che ha avviato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell'accaduto e accertare le responsabilità. Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni sull'identità delle vittime, mentre proseguono le indagini per chiarire come si sia verificata la carambola che ha portato alla tragica morte dei due ciclisti.La notizia ha sconvolto la comunità locale, dove la coppia era conosciuta e apprezzata. La Statale 16, una delle principali arterie stradali della zona, è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle autorità competenti.