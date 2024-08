Tragedia nel Palermitano: barca a vela affonda a causa del maltempo, sei dispersi e una vittima

PALERMO - Una tragedia si è consumata questa mattina al largo di Porticello, nel Palermitano, dove una barca a vela di circa 50 metri, con 22 persone a bordo, è affondata a causa del maltempo che ha colpito violentemente la zona. L'incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino, quando l'imbarcazione, chiamata "Bayesian" e battente bandiera inglese, è stata travolta da una tromba d'aria.Immediatamente sono scattate le operazioni di soccorso, con motovedette della Guardia Costiera e squadre dei vigili del fuoco che hanno tratto in salvo 15 persone. Purtroppo, sei persone risultano ancora disperse. Inizialmente i dispersi erano sette, ma il corpo senza vita di uno di loro è stato recuperato dai sommozzatori, che stanno lavorando intorno al relitto adagiato a 49 metri di profondità, a circa mezzo miglio dalla costa.A bordo dell'imbarcazione c'erano principalmente cittadini britannici, oltre a un neozelandese, un cittadino dello Sri Lanka, due anglo-francesi e un irlandese. Tra i superstiti, c'è anche un bambino di un anno, che è stato prontamente trasportato all'ospedale dei Bambini di Palermo per le cure necessarie.Le operazioni di ricerca continuano, supportate anche da un elicottero dei vigili del fuoco che sta perlustrando dall'alto la zona in cui si è verificato il naufragio. Tra i dispersi ci sono il cuoco della nave, unico membro dell'equipaggio, quattro britannici, un canadese e due americani.Le indagini sull'accaduto sono condotte dalla Capitaneria di Porto, che sta cercando di ricostruire i fatti. Nelle prossime ore sarà sentito il comandante dell'imbarcazione, il quale, al momento, è molto provato dall'accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, la "Bayesian" si trovava nel porto di Porticello e aveva preso il largo nella notte, prima di essere colpita dalla violenta tromba d'aria.