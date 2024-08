Sinner trionfa su Zverev e raggiunge la finale a Cincinnati

CINCINNATI - Jannik Sinner ha conquistato una vittoria memorabile contro il tedesco Alexander Zverev, battendolo in tre set con il punteggio di 7-6 (11-9), 5-7, 7-6 nella semifinale del Masters 1000 di Cincinnati. In un match intenso e combattuto, l'italiano ha mostrato grande determinazione e resilienza, superando ostacoli come la pioggia e la tensione di una partita durata oltre tre ore.Sinner, attualmente numero uno al mondo, ha dovuto salvare due set point cruciali nel tie-break del primo set, che è stato interrotto dalla pioggia mentre l'azzurro era in vantaggio per 3-2. Nonostante le difficoltà e le condizioni di gioco variabili, il tennista altoatesino ha mantenuto il controllo mentale necessario per chiudere la partita a suo favore.Con questa vittoria, Sinner diventa il primo italiano a qualificarsi per la finale di Cincinnati, aggiungendo un altro traguardo storico alla sua già brillante carriera. Questa sarà la sua quinta finale in un torneo Masters 1000, la seconda di quest'anno dopo il successo a Miami lo scorso marzo.Al termine del match, Sinner ha espresso la sua soddisfazione: "È stata una partita difficile, molto emozionante. Abbiamo giocato in condizioni diverse: sole, pioggia e poi notte. C'era molta tensione per entrambi. Sono molto contento della mia prestazione e felice di essere in finale. Ho dovuto giocare con il mio istinto, sento che è la mia forza".Sinner, che ha recentemente superato vari problemi fisici, tra cui un infortunio all'anca e una tonsillite che lo ha costretto a saltare le Olimpiadi, ha sottolineato l'importanza di mantenersi in forma per affrontare le sfide future. Con l'inizio degli US Open previsto per il 26 agosto, l'azzurro si prepara ora per un'altra grande sfida, forte della fiducia e della forma ritrovata.Questa semifinale è stata una perfetta preparazione per l'importante appuntamento a New York, e Sinner ha concluso: "Non avrei potuto giocare una partita migliore di questa per prepararmi. Sono molto orgoglioso di come sono rimasto mentalmente forte oggi".Sinner, che ha festeggiato il suo 23° compleanno proprio venerdì, si appresta ora a disputare un'altra finale importante, con l'obiettivo di continuare a scrivere la storia del tennis italiano.