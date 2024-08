Porto Cervo: al closing party del Just Me tra yacht, magnati russi e gin Tabai



PORTO CERVO (SS) - Porto Cervo, la perla scintillante della Costa Smeralda, è da sempre sinonimo di eleganza e ricercatezza. Ogni estate, questo angolo paradisiaco della Sardegna si trasforma in un palcoscenico di eventi esclusivi, dove yacht maestosi e magnati del mondo intero si incontrano per celebrare la dolce vita. Quest'anno spicca un evento che promette di lasciare il segno: il closing party previsto per il 24 agosto al Just Me di Porto Cervo, sponsorizzato dall'etichetta di distillati luxury Tabai. - Porto Cervo, la perla scintillante della Costa Smeralda, è da sempre sinonimo di eleganza e ricercatezza. Ogni estate, questo angolo paradisiaco della Sardegna si trasforma in un palcoscenico di eventi esclusivi, dove yacht maestosi e magnati del mondo intero si incontrano per celebrare la dolce vita. Quest'anno spicca un evento che promette di lasciare il segno: il closing party previsto per il 24 agosto al Just Me di Porto Cervo, sponsorizzato dall'etichetta di distillati luxury Tabai.





La serata promette di essere un mix di buona musica, buon intrattenimento e, naturalmente, cocktail a base di gin Tabai. I DJ più in voga del momento come animeranno la location con ritmi coinvolgenti, mentre i barman esperti creeranno drink unici, esaltando le qualità del gin Tabai. Presenti all'evento le testimonial Ana Paula Guiar e Raissa Duarte.





Il gin Tabai, con le sue note aromatiche e il suo carattere distintivo, ha conquistato il palato di molti appassionati e collezionisti da tutto il mondo. Un distillato di eccellenza, prodotto con ingredienti selezionati e cura artigianale, che è diventato rapidamente un must-have nei cocktail bar più esclusivi.





Il closing party del 24 agosto sarà l'occasione perfetta per degustarlo in una cornice mozzafiato, circondati da un pubblico di intenditori internazionali.





Gli ospiti avranno l'opportunità di immergersi in un'atmosfera magica, dove ogni dettaglio è curato alla perfezione. Il Just Me promette, dunque, di trasformarsi in un vero e proprio tempio del divertimento. Un evento che si preannuncia indimenticabile, capace di chiudere in bellezza l'estate all'insegna del lusso e della raffinatezza.