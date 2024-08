'Ferragosto ad Acquaworld', Surf Party dal 12 al 17 agosto: una settimana di divertimento con Pool Party e Dj Set

Solo Good Vibes per il Ferragosto firmato Acquaworld. Dal 12 al 17 agosto, il Parco acquatico più grande della Lombardia, ti aspetta per una settimana all’insegna del puro divertimento.Tutte le sere fino a mezzanotte Surf Party: serate danzanti con DJ set all’aperto che faranno scatenare e ballare con le hit dell’estate e lo Schiuma Party più famoso della Brianza.Non ti resta che indossare il tuo costume preferito e goderti in compagnia l’eccitante atmosfera delle notti d’estate, sorseggiando cocktail esotici a bordo piscina nella caraibica cornice di TikiBay, la spiaggia bianca più famosa della Lombardia.Anche nella settimana di Ferragosto, Acquaworld ti aspetta tutti i giorni dalle 10.00 con un ricco programma di eventi, spettacoli e animazione travolgente dedicato a grandi e piccini. Un esempio? Il GI&RAF SHOW: il ventriloquo e illusionista RAF e la sua amica GI, una fantastica giraffa a cui piace fare dispetti, faranno divertire grandi e piccini con spettacoli ricchi di magia.E non dimentichiamo l’incredibile animazione firmata Acquaworld che, dalle 9.30 alle 17.30, travolgerà gli ospiti con un programma artistico rinnovato, con balli, canti e giochi sempre nuovi.Per maggiori informazioni: https://acquaworld.it/