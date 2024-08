Caldo, pieno e robusto come la Sicilia: il Nero D’Avola Syrah Feudo Luparello

Photo credits: fonte ufficio stampa MAP

Il Nero D'Avola Syrah della cantina Feudo Luparello è un'eccellente espressione della tradizione vitivinicola della Sicilia. Un vino di grande eleganza e raffinatezza, ottenuto da due vitigni importanti: il gusto fruttato ed equilibrato del Nero D'Avola si sposa perfettamente con la complessità e i profumi decisi del Syrah. Caldo, pieno, robusto, riflette appieno il carattere del territorio siciliano.





La scheda tecnica





ZONA GEOGRAFICA DI PRODUZIONE: Comune di Noto (SR).





VITIGNI: 70% Nero D'Avola, 30% Syrah.





VINIFICAZIONE: Le uve selezionate, pigiate e diraspate, vengono fatte macerare, in concomitanza con la fermentazione alcolica, su serbatoi di acciaio inox per una settimana circa. Al termine della fermentazione avviene la svinatura, a cui segue l'affinamento del vino in vasche di cemento.





STAGIONATURA: 2 mesi.





Prezzo consigliato al pubblico 8,50 euro.





Feudo Luparello, la cantina parte del gruppo Ciù Ciù Tenimenti





Lo stile barocco, con la sua ricchezza e il suo antico prestigio, le infinite contaminazioni culturali, la storia secolare e la straordinaria ricchezza artistica e naturale della terra siciliana costituiscono il cuore pulsante dei vini della cantina Feudo Luparello, con sede a Pachino, in provincia di Siracusa.

La cantina è di proprietà di Ciù Ciù Tenimenti, il gruppo fondato dalla Famiglia Bartolomei e guidato oggi dai fratelli Walter e Massimiliano.

Ciù Ciù Tenimenti include oltre alla capofila marchigiana Ciù Ciù, anche Poggiomasso (Lazio), Il Chiurlo (Toscana), Villa Barcaroli (Abruzzo).