Attacco a Solingen: almeno tre morti e diversi feriti durante le celebrazioni del 650esimo anniversario

SOLINGEN - Un tragico episodio ha scosso la città di Solingen, nell'Ovest della Germania, dove almeno tre persone sono rimaste uccise e molte altre gravemente ferite in un attacco con coltello. L'assalitore, al momento non identificato, ha aggredito i passanti durante le celebrazioni per il 650esimo anniversario della città. Secondo quanto riportato dalla testata tedesca Bild, testimoni hanno riferito che l'uomo "sembra arabo" e al momento è in fuga. Le autorità hanno immediatamente interrotto i festeggiamenti e lanciato un allarme di massima allerta.

Il contesto dell'aggressione

L'aggressione è avvenuta nella centralissima piazza del mercato Fronhof, dove si stava svolgendo un festival con musica dal vivo, parte delle celebrazioni per l'importante anniversario. Testimoni presenti sul posto parlano di panico e grande shock fra i partecipanti all'evento, che aveva attirato migliaia di visitatori. La polizia ha transennato l'area e ha mobilitato numerose forze, inclusi agenti armati e un elicottero che sta sorvolando la zona alla ricerca dell'aggressore.

L'intervento delle forze dell'ordine

Secondo l'agenzia di stampa tedesca Dpoa, la polizia sta mettendo in sicurezza il centro della città, evacuando i presenti con l'ausilio di decine di soccorritori. Philipp Müller, uno dei co-organizzatori dell'evento, ha rassicurato la folla dal palco, spiegando che i servizi di emergenza erano intervenuti prontamente. Tuttavia, la preoccupazione rimane alta per la vita di almeno nove feriti in condizioni critiche.

Le autorità hanno chiesto ai residenti e ai visitatori di lasciare l'area in modo ordinato, e fortunatamente, nonostante l'iniziale paura, la folla ha seguito le indicazioni senza farsi prendere dal panico. Un giornalista del Solinger Tageblatt ha descritto la scena come "inquietante", con sirene in sottofondo e un'atmosfera carica di tensione e sgomento.

L'evento: il Festival della Diversità

Il Festival della Diversità, parte delle celebrazioni del 650esimo anniversario di Solingen, era iniziato solo ieri, con un programma ricco di eventi previsti fino a domenica. L'attacco ha scosso profondamente la comunità locale e i numerosi partecipanti venuti a festeggiare. Al momento, il festival è stato sospeso a tempo indeterminato mentre le autorità cercano di individuare il responsabile dell'attacco e garantire la sicurezza dei cittadini.

Le forze dell'ordine continuano a cercare l'autore del crimine e hanno invitato la popolazione a rimanere vigile, evitando spostamenti non necessari.