MiFi, nasce l’innovativa assistente digitale per i bandi di finanza agevolata

MiFinanzio, startup innovativa che dal 2021 supporta imprenditori e startupper nella ricerca e nella gestione dei finanziamenti più adatti alla realizzazione dei loro progetti innovativi, oggi rilascia ufficialmente la piattaforma MiFi. Uno strumento che promette di diventare il principale alleato sia per le aziende in cerca di contributi ed agevolazioni pubbliche che per i professionisti che vogliono gestire in maniera smart e innovativa le operazioni di finanza agevolata per i propri clienti.





"MiFi ha l'obiettivo di diventare la piattaforma di riferimento per la finanza agevolata in Italia e in Europa - ha dichiarato Ettore De Liberato, co-founder CEO di MiFinanzio - Grazie alla pluriennale esperienza nel settore del team di MiFinanzio e alle capacità di innovazione tecnologica del team di DEGG, MiFi ha le caratteristiche di una piattaforma all-in-one in cui gestire tutte le fasi, dalla ricerca delle misure agevolative fino alla rendicontazione, passando per la redazione del progetto".





Presentata in anteprima nella sua versione beta nel corso dell’ultima edizione del WMF, Fiera Internazionale e Festival sull'Innovazione svoltasi a Bologna dal 13 al 15 Giugno, MiFi ha già ottenuto numerosi consensi e valutazioni positive da coloro che hanno assistito alla demo di presentazione.





La tecnologia alla base di MiFi è l’Intelligenza Artificiale e grazie a questa tutte le operazioni risultano notevolmente semplificate. Nessuna dispersione o perdita di tempo, ma una gestione comoda e guidata di tutte le fasi necessarie al raggiungimento dell’obiettivo. I consulenti di MiFinanzio hanno già riscontrato un grande interesse di aziende e professionisti proprio rispetto al notevole supporto che la tecnologia AI based offre, ad esempio, nella generazione della documentazione necessaria per l’accesso ai bandi.





Le funzionalità della piattaforma MiFi sono numerose e tutte studiate per offrire un servizio completo e di semplice fruizione. Tanto per cominciare è possibile visualizzare i dati della propria azienda, compresi quelli storici inerenti le agevolazioni già ottenute, all’interno di un unico ambiente: una dashboard intuitiva e personalizzabile. È inoltre possibile ricercare facilmente i bandi con il supporto dell’intelligenza artificiale e impostare degli alert per ricevere automaticamente una comunicazione sull’uscita di nuovi bandi adatti alle esigenze specifiche.





Naturalmente le funzionalità non si esauriscono qui. Tra le features più innovative della piattaforma c’è quella che offre un supporto concreto in una delle fasi più macchinose di una candidatura. MiFi è infatti dotata di un assistente virtuale in modalità Multi-agent che offre un adeguato supporto nella creazione dei documenti necessari. Una funzionalità questa che apre nuove prospettive anche ai professionisti che già offrono ai propri clienti un servizio di Finanza Agevolata e desiderano innovarlo. Ma i vantaggi per le aziende non solo solo questi. Le imprese che utilizzeranno MiFi avranno infatti un'ulteriore opportunità, quella di richiedere direttamente in piattaforma il supporto di un team di consulenti esperti che le accompagnerà nella realizzazione del proprio progetto.





Ecco perché la piattaforma MiFi è uno strumento All-in-one che rivoluziona la finanza agevolata: unisce la forza delle tecnologie più innovative ai benefici della consulenza di esperti per lo sviluppo e la crescita delle aziende.





Lo sottolinea anche Vincenzo Caprella, co-founder e CFO di MiFinanzio: "Competitività e innovazione. Sono questi i fattori determinanti che accompagnano le imprese evolute. MiFinanzio con la sua piattaforma, consente ad imprese e professionisti di dotarsi di uno strumento potente che facilita la ricerca nel mondo della finanza agevolata di contributi e finanziamenti che permettono alle aziende di ottimizzare la loro strategia di crescita".