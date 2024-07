Lumied, uscito il nuovo singolo dal titolo 'Hawaii'

I Lumied, trio musicale apulo-romano che ha saputo conquistare il cuore del pubblico con energia e autenticità, sono pronti a farci volare verso nuovi orizzonti con il loro nuovo singolo, "Hawaii". Dopo il successo di "Samurai", un incredibile viaggio musicale nel coraggio e nella resilienza degli eroi di ogni giorno, Luana Montone, Edoardo Schiaffi e Michele Penisola tornano sulle scene con un brano che surfa sulle calde onde dell’estate, un’escursione emozionante e sognante verso un paradiso tropicale fatto di musica, amore e ricordi indelebili. Il brano si può ascoltare su Spotify al seguente link I Lumied, trio musicale apulo-romano che ha saputo conquistare il cuore del pubblico con energia e autenticità, sono pronti a farci volare verso nuovi orizzonti con il loro nuovo singolo, "Hawaii". Dopo il successo di "Samurai", un incredibile viaggio musicale nel coraggio e nella resilienza degli eroi di ogni giorno, Luana Montone, Edoardo Schiaffi e Michele Penisola tornano sulle scene con un brano che surfa sulle calde onde dell’estate, un’escursione emozionante e sognante verso un paradiso tropicale fatto di musica, amore e ricordi indelebili. Il brano si può ascoltare su Spotify al seguente link https://9uck1.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1f8JIKXwHGZcrX0Hz9Rv4a0NUL/LLLi6X119rjQ





"Hawaii" è un invito a lasciarsi andare, a dimenticare per un attimo le preoccupazioni quotidiane e ad immergersi in una dimensione in cui la bellezza dei momenti condivisi è la sola cosa che conta. Un biglietto di sola andata verso i mari sconfinati della libertà e dei sentimenti, nuotando tra le profondità di uno sguardo che profuma di casa anche dall’altra parte del mondo, in quegli «occhi blu» che ci tengono a galla il cuore, impedendogli di «naufragare in un mare di parole».





Spensieratezza e dolcezza si fondono e diventano le fondamenta di un rifugio in cui l'amore e la musica si incontrano, creando un'atmosfera unica che permea ogni nota del brano. Il testo di "Hawaii", scritto dagli stessi artisti, sfiora e accarezza temi di nostalgia e desiderio con una delicatezza che solo i Lumied sanno trasmettere. «Vorrei fingere e fare l’opposto, cancello foto e puntualmente posto. Di te mi resta ciò che non conosco. Le mani in tasca e questo disco rotto…», sono versi che parlano di cuori spezzati e di speranze rinnovate, di istanti vissuti intensamente e di sogni che non vogliono spegnersi come falò in riva al mare, illuminando la notte con la loro incrollabile ed incantevole luce.





Uno dei passaggi più suggestivi ed emblematici del pezzo è senza dubbio il ritornello: «Ruberò la notte e le tue Lucky strike, balleremo insieme al Keoki’s Paradise. Fuoco sulla dance floor, labbra sulle labbra. Ci s’innamora ancora al Keoki’s Paradise». Qui, i Lumied ci portano nel cuore dell’arcipelago bagnato dal Pacifico, in un luogo in cui le notti si accendono di passione e la musica diventa il filo conduttore di storie d'amore e di amicizia. Queste liriche leggere, e al tempo stesso intrise di poesia, sono un richiamo a vivere il presente con intensità, a ballare fino all'alba, a lasciarsi travolgere dalle emozioni che troppo spesso soffochiamo nella frenesia dell’ordinario.





"Hawaii" non si limita ad evocare paesaggi esotici e momenti di intensa connessione, ma sottolinea anche l’importanza della spontaneità, di aprirsi all’avventura cogliendo ogni occasione di felicità e benessere. Un inno alla libertà di seguire il proprio cuore, di prendere decisioni audaci e di assaporare il presente senza rimpianti. «Facciamo l’ultima cazzata, ho due biglietti in business class. Facciamolo stasera, domani poi chi se ne frega» cantano i Lumied, incitando a lasciare alle spalle le incertezze per abbracciare con coraggio l'incognito.





La musica dei Lumied non è solo un mezzo di intrattenimento, ma una vera e propria filosofia di vita. Ogni canzone è un capitolo di una storia più grande, una narrazione che riflette le esperienze, le sfide e le vittorie quotidiane. Con "Hawaii", il trio ci invita a riscoprire la bellezza dell'imprevisto e la magia dei piccoli momenti. È un appello a vivere con passione, a non avere paura di osare e a trovare gioia nella semplicità.





«Siamo entusiasti di condividere "Hawaii" con tutti voi – dichiarano gli artisti -. Questo brano rappresenta per noi un viaggio non solo musicale, ma anche emotivo. Vogliamo che chiunque lo ascolti possa sentirsi trasportato in un luogo dove le preoccupazioni si dissolvono e rimane solo la bellezza dell'attimo presente».





Dal debutto nel 2020, il trio ha saputo farsi strada nel panorama musicale italiano con una serie di successi che hanno conquistato sia il pubblico che la critica. Con "Hawaii", Luana, Edoardo e Michele continuano a dimostrare un’importante crescita artistica e la capacità di reinventarsi, mantenendo sempre intatta la loro essenza. Con sonorità che spaziano dal pop, alla dance al latin-pop, la loro musica è un invito alla gioia e alla riflessione.





Con "Hawaii", i Lumied non solo riconfermano il loro straordinario talento, ma offrono anche una nuova prospettiva su come affrontare la vita: con leggerezza, passione e una buona dose di follia. Questo singolo è destinato a diventare un punto di riferimento nella loro discografia, un brano che ci ricorda che, nel viaggio della vita, c'è sempre spazio per un nuovo inizio, per un'avventura da vivere senza riserve.





Per quel che riguarda i Lumied, sono un trio musicale apulo-romano nato nel 2020, composto da Luana Montone, Edoardo Schiaffi e Michele Penisola. Conosciuti per la loro energia contagiosa e la capacità di coinvolgere il pubblico, offrono un repertorio che varia dal pop-dance al pop-latino, con una particolare attenzione alla creazione di melodie accattivanti e ritmi ballabili. La loro musica è un invito all'allegria e alla spensieratezza, realizzato attraverso composizioni che riflettono sia la profondità emotiva che la leggerezza dell'essere. Da quando hanno avviato la loro carriera artistica, i Lumied hanno rapidamente guadagnato riconoscimento e apprezzamento a livello nazionale, ricevendo numerosi riconoscimenti e venendo invitati in prestigiosi eventi e contesti televisivi e radiofonici, consolidando la loro presenza nel mercato italiano. Il loro talento e la loro dedizione li hanno portati, nell’estate del 2023, ad aprire i concerti di noti artisti come i BoomDaBash e i Sud Sound System durante lo Swiss Italia Summer Festival a Ginevra. Questa esperienza ha segnato un punto di svolta per la band, dimostrando la loro capacità di esibirsi su palcoscenici di alto profilo e di connettersi con un pubblico più ampio. In seguito a questa significativa esperienza, i Lumied hanno intrapreso un tour in tutta la Puglia, portando in scena uno spettacolo musicale senza precedenti, caratterizzato da una fusione unica di canto, danza e performance energetiche. Questa tournée non solo ha consolidato il loro successo, ma ha anche rafforzato il loro impegno a creare esperienze musicali indimenticabili, che trascendono i confini tradizionali e parlano direttamente al cuore degli ascoltatori. Attraverso la loro arte, i Lumied continuano ad esplorare nuove dimensioni espressive, impegnandosi in un viaggio creativo che promette di portare ancora più innovazione e ispirazione nell’entertainment italiano. Con ogni performance e ogni nuova composizione, confermano il loro ruolo di ambasciatori di una musica che unisce, che diverte e che emoziona.